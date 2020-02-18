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أخبار العالم

أردوغان: مصراته الليبية وحلب السورية ضمن حدودنا.. فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:05 ص
صدى البلد
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شريف سيد
ادعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان- في خطاب له- أن حدود دولته تفوق تلك الحدود الموجودة حاليا، حيث تمتد إلى مصراته الليبية، وحلب السورية، وجزر القرم. 

وقال أردوغان إن حدود بلاده ليست كما هي عليها الآن، بل تمتلك حدودا فعلية في مصراته وحلب وحمص والحسكة. 

وتابع أردوغان: "إذا كانت هذه المدن خارج حدودنا الفعلية، لكنها داخل حدودنا العاطفية والقلبية والجسدية". 

وأشار أردوغان إلى أنه سيتصدى إلى من يحاول تحديد التاريخ التركي إلى 90 عاما فقط، في إشارة إلى رغبته الواضحة في عودة الغزو العثماني للمنطقة. 

وكشف أردوغان عن قيامه بتعديل جميع المناهج الدراسية من المرحلة الابتدائية من أجل تعديل هذه الحدود الخاطئة.
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