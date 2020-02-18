اليابان تختبرعقارا جديدا لعلاج فيروس كورونا

أعلن مسئول ياباني، اختبار عقار خاص بمرض الإيدز، لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد ، مع تواصل العلماء حول العالم في بحثهم لإيجاد علاج لهذا الفيروس.





وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا إن بلاده تهدف للبدء قريبا في اختبار عقار خاص بفيروس إتش.آي.في المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لعلاج فيروس كورونا الجديد





وأضاف أن: "نحن نحضر الآن لبدء تجارب إكلينيكية باستخدام عقار خاص (بفيروس) "إتش.آي.في لعلاج كورونا الجديد ".





وأعلنت السلطات الصينية ارتفاع ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 1868 حالة، وذلك مع تفشي المرض في البلاد.





وقال مسئول صيني إنه تم تسجيل 93 حالة إصابة جديدة، اليوم، في مقاطعة هوبي، مضيفا أن هناك 1807 إصابات جديدة بالفيروس.





واستخدم الأطباء الصينيون طريقة جديدة من أجل التعرف على فيروس كورونا الجديد، بهدف التوصل إلى علاج للفيروس، من خلال الحالات التي شفيت.





وذكرت رويترز أن الأطباء في شنجهاي يستخدمون جرعات من بلازما الدم من أشخاص متعافين من فيروس كورونا الجديد، ن دفعات من بلازما الدم من أشخاص تعافوا من الفيروس التاجي لعلاج الذين ما زالوا يقاتلون العدوى ، حيث أبلغوا عن بعض النتائج الأولية المشجعة.