أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 18 - 2 - 2020

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم الثلاثاء 18 - 2 -2020، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.





وجاء سعر الدولار اليوم واسعار العُملات الأجنبية على النحو التالي:





استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم، الثلاثاء ، وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه 15.60 للشراء و15.70 للبيع.





وسجل اليورو 16.90 جنيه للشراء 17.01 جنيه للبيع، بينما سجّل الجنيه الاسترلينى 20.36 جنيه للشراء 20.48 جنيه للبيع.





وسجل الفرنك السويسرى 15.88 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع، وبلغ الـ 100 ين يابانى 21. 14 جنيه للشراء و14.31 جنيه للبيع.