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أخبار العالم

إصلاحات جديدة للرواتب التقاعدية تشعل احتجاجات عنيفة في اليونان

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:44 ص
احتجاجات في اليونان
احتجاجات في اليونان
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دعاء أبوهشيمة
تواجه اليونان، اليوم الثلاثاء، موجة من الاحتجاجات ضد إصلاحات جديدة للرواتب التقاعدية، هي الثالثة خلال عقد، تشجع على إطالة فترة العمل.

ووفقا لـ "فرانس برس"، ستتوقف حركة النقل العام بشكل شبه كامل في أثينا لمدة 24 ساعة، كما ستشهد خدمة العبارات عرقلة، وسيتوقف الصحافيون عن العمل لمدة ثلاث ساعات احتجاجا على مسودة قانون إصلاح رواتب التقاعد.

ومن المقرر أن تُنظم احتجاجات في العاصمة خلال النهار.

وتقول الحكومة المحافظة الجديدة إن الإصلاحات التي سيتم التصويت عليها الجمعة، ستحسن نظام التقاعد اليوناني المتعثر وتجعله قابلا للاستمرار حتى 2070.

وتقول وزارة العمل إنها ستستوعب زيادات الرواتب التقاعدية وتخفض الغرامات على المتقاعدين الذين يواصلون العمل.

وحاولت الحكومات المتقاعدة إصلاح نظام التقاعد الذي اعتبر أحد أسباب أزمة الدين اليوناني المستمرة منذ عقد نظرًا لسخاء قيمة الرواتب التقاعدية.

وكاد الإفراط المزمن في الإنفاق والبلاغات غير الدقيقة لعجز الموازنة أن يدفع اليونان الى الإفلاس في 2010 وتطلب ثلاث صفقات إنقاذ متتالية قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

ومقابل مليارات اليورو التي حصلت عليها اليونان في إطار تلك الصفقات، اضطرت الى تبني إصلاحات تقشفية وخفض الرواتب التقاعدية في خطوات لم تلق قبولا شعبيا.
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