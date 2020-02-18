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أخبار العالم

بعد وفاة مدير أكبر مستشفى لمصابي كورونا.. الصين تكشف عن مفاجأة بشأن الفيروس

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:14 ص
كورونا يواصل حصد
كورونا يواصل حصد الأراواح
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محمد علي
تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد أو الجديد (كوفيد19)  في الصين، وأعلن التلفزيون الرسمي الصيني، وفاة مدير أكبر مستشفى في العالم لعلاج المصابين بالفيروس في  مدينة ووهان بمقاطعة هوبي مركز انتشار الفيروس، وفق ما ذكرت صحيفة تشاينا نيوز.

وقال مصدر، إن لو تشي مينج، المدير العام لمستشفى ووهان ووتشانج، توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، صباح اليوم الثلاثاء.

وجاءت الأنباء بعد خضوع الطبيب الصيني لعمليات إنعاش طارئة، بعد تدهور صحته كثيرا بسبب الإصابة بالفيروس، وفقا لحساب وسائل التواصل الاجتماعي لمدير من لجنة الصحة في مقاطعة هوبي.

وأمام إنه لا توجد أدوية أو أمصال حتى الآن فعالة بنسبة كبيرة وآمنة للقضاء على الفيروس الجديد، أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تهدف للبدء قريبًا في اختبار عقار خاص بفيروس إتش.آي.في المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، لعلاج فيروس كورونا الجديد.

لكن المتحدث لم يوضح المدة التي قد يستغرقها العقار الجديد للموافقة عليه، حيث سجلت اليابان ما يزيد على 500 حالة إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 450 منها في سفينة سياحية راسية بمدينة يوكوهاما.

ومع هذا التدهور الكبير، كشف متحدث رسمي باسم الحكومة الصينية فى مؤتمر صحفى عقده صباح اليوم الثلاثاء، إن شركات الأدوية المملوكة للدولة فى بكين ووهان تطور لقاحات جديدة لفيروس كورونا  (كوفيد19) (COVID-19) للتصدي للوباء. 

وقال إن زراعة واختبار أمصال ولقاحات تجري على قدم وساق.

وتعمل الصين على تسريع إنتاج فوسفات الكلوروكين، وهو دواء مضاد للملاريا، وله تأثير علاجي معين على الالتهاب الرئوي الفيروسي التاجي الجديد. 

وتسبب تفشى الوباء فى وفاة 1868 شخصا فى الصين حيث أصيب 72436 شخصا وما زال 114141 شخصا في حالة حرجة حتى أمس الاثنين.

وأنتجت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية ، التابعة لمجموعة سينوفارم ، ما مجموعه مليون مجموعة من أدوات اختبار الحمض النووي. 

وتختبر الصين أنواعًا مختلفة من اللقاحات ضد فيروس كورونا الجديد ، وقد دخل بعضها ، بما في ذلك لقاح البروتين، في تجارب على الحيوانات ، وفقًا لتقارير سابقة.

لكن البروفيسور جيمي ويتوورث أستاذ الصحة العامة الدولية بكلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة قال إن الفيروس لا يزال سريع الانتشار وإنه ينبغي للسلطات الصحية على مستوى العالم البقاء في حالة تأهب تحسبا لأي انتشار أوسع.

وقال: "نأمل أن تكون التقارير عن تراجع عدد الحالات الجديدة في الصين إشارة إلى أن الوباء قد بلغ ذروته في إقليم هوبي، لكن لا يزال من المبكر للغاية التأكد من ذلك".
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