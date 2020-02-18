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محافظات

أشهر بائع أرز باللبن.. تعرف على رجل ألماني عشق دهب وأعلن إسلامه

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:09 م
صدى البلد
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ايمن محمد
قرر الألماني روبرت ستيفن وليمسون إن يستقر بمدينة دهب التي أعلن بها إسلامه منذ فترة طويلة، وكان يصنع الارز باللبن  ويحمله على دراجته ويبيعه في شوارع وشواطئ دهب لكى ينفق على نفسه.

وكان مخلصا في إسلامه وأراد أن يزور قبر رسول الله وبيت الله الحرام والكعبة المشرفة وتحققت أمنيته.

إنه روبرت ستيفن وليمسون الذي أعلن إسلامه ليصبح اسمه عبد الله يوسف علي والمعروف بإسم يوسف بدهب الذي أصغي لأذان المساجد في أوقات الصلاة وجذبه الإسلام  فاعتنقه، رفض عبد الله يوسف مغادرة دهب والعودة مرة أخرى لألمانيا وأصبح يصلي كل صلاة ويصوم و يؤذن في المساجد  بصوت جميل ويتلو القرآن بل فكر إن يقوم بعمرة للمدينة المنورة ويزور قبر رسول  الله.


يقول يوسف إنه ولد عند دخوله الإسلام ووجه الشكر لكل من ساعدوه في مدينة دهب للقيام بالعمرة  ورفض عبد الله يوسف التقاط صور له في المدينة وفي مكة معتقدا أنه لا يجوز ذلك في مكة والمدينة، مشيرا إلى أنه سوف يعود مرة أخرى بعد العمرة لمدينة دهب.

أكد مؤنس الشافعي أحد أصدقاء يوسف بدهب أنه كان مخلصا في إيمانه وكنا نستمتع بصوته وهو يؤذن  للصلاة بلكنة  ألمانية؛ مشيرا إلى أنه توجه للعمرة  عندما استطاع  بدون أن يخبر أحد.
أشهر بائع أرز باللبن.. تعرف على رجل ألماني عشق دهب وأعلن إسلامه
أشهر بائع أرز باللبن.. تعرف على رجل ألماني عشق دهب وأعلن إسلامه
أشهر بائع أرز باللبن.. تعرف على رجل ألماني عشق دهب وأعلن إسلامه
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