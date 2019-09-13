الحب رزق.. نحات الخشب بممشى دهب يأسر قلوب السياح بشعبية المشاهد الطبيعية..صور

انتشرت حرفته فى كل شوارع دهب بجمل وعبارات وحكم شعبيه منحوته ومكتوبه على انتيكات ولوحات خشبيه بالوان بديعه تجذب السياح مثل " الحب رزق - افعل ما يسعدك فالايام لا تعود - انت من يسكن الروح فكيف القلب - من جاء دهب قلبه ذهب " إنه النحات محمود الطيب الذى أبدع اللوحات الجميلة على خشب السيال والكافور والسدر .



يقول النحات الطيب أنه جاء منذ ٢٠ سنة لمدينة دهب وعمل بتلك الحرفة مشيرا إلى أن ينحت ويكتب على الاخشاب ويحولها لانتيكات جميلة يكتب الجمل والعبارات والاسماء والإنجليزية مشيرا إلى أن السياح يجذبهم الفن ويطلبون كتابة أسمائهم على الانتيكات الخشبية لتكون لهم ذكرى من دهب علاوة على نحت اشكال الشعاب المرجانيه والمراكب واشكال الغواصين على الخشب وبعض معالم مدينة دهب السياحية .



وأوضح الطيب أن يحصل على الخشب من أشجار السيال والسدر الموجود بدهب واحضار بعض الاخشاب من خارج مدينة دهب وأكد الطيب ان مدينة دهب كلها مكان للفن والفنانين والرسامين مشيرا إلى أن مكان يتجمع به رسامو المناظر الطبيعية والبورتريه .



وأشار الطيب أن فى كل بازارات وكافتيريات دهب انتشرت اللوحات الخشبية الجميلة وكلمات السعادة والحكم الشعبية التي تدل على روح المصريين الحلوة .

