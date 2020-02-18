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أخبار العالم

إطلاق نار في مركز تجاري بالعاصمة التايلاندية بانكوك

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:08 م
إطلاق نار في تايلاند
إطلاق نار في تايلاند
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شيماء مصطفى
أفادت وكالة "رويترز"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بمقتل شخص جراء إطلاق نار من قبل مجهول في مركز تجاري في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وقالت الشرطة إن مسلحا قتل شخصا وأصاب آخر، في مركز تجاري في بانكوك.

وأوضح الكولونيل كريسينا باتاناكرون لـ"رويترز" أن "حادث إطلاق نار وقع في سينشري بلازا بسبب قضية شخصية ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.

يأتي ذلك، بعد عشرة أيام من حادث إطلاق نار في شمال شرقي تايلاند، أسفر عن مقتل 29 شخصا.

وجمعت على إثرها السلطات التايلاندية 82.86 مليون باهت (2.65 مليون دولار) كتبرعات للمصابين وعائلات الضحايا.
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