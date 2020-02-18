بسبب الأمم الأفريقية.. كواليس مخاطبات الاتحادين المصري والدولي لتعديل مواعيد مونديال اليد 2021

بدأ مسئولو اتحاد كرة اليد المصري برئاسة المهندس هشام نصر فى البحث عن حلول جذرية للورطة التى تسبب فيها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " بعد تعديل موعد بطولة الأمم الإفريقية 2021 وإقامتها فى شهر يناير وهو نفس توقيت استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد.





ويسعى مسئولو اتحاد كرة اليد للوصول إلى أفضل الحلول الممكنة حتى لا يؤثر توقيت الأمم الإفريقية 2021 على الحدث العالمى الكبير الذى سيقام فى مصر مطلع العام المقبل، وفتح هشام نصر خطوط اتصالات ساخنة مع حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى للعبة وعرض عليه الأمر بالكامل من أجل إيجاد أفضل الحلول.





وعرض نصر إمكانية تأجيل انطلاق مسابقة كأس العالم للعبة أيام قليلة من أجل ضمان المتابعة الجماهيرية الكبيرة وامتلاء الصالات المغطاة المستضيفة للبطولة بشكل كامل، وتلقى نصر صدمة مدوية من قبل مسئولى الاتحاد الدولى للعبة نتيجة الرفض التام والمطلق لتأجيل انطلاق كأس العالم 2021.





وعلم " صدى البلد " أن مسئولى الاتحاد الدولى لكرة اليد أكدوا استحالة تأجيل انطلاق كأس العالم بسبب ارتباط نجوم المنتخبات العالمية بخوض منافسات أخرى مع أنديتهم سواء فى دوري أبطال أوروبا أو الدوري الآسيوي، وهو ما يشير إلى أن التأجيل لا يمكن حدوثه على الإطلاق.





ويبحث مسئولو اتحاد اليد خلال الوقت الحالى مع " الدولى " إقامة عدد من مباريات بطولة كأس العالم ليلا بحيث لا يتعارض موعدها مع توقيت مباريات بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم بالكاميرون والتي غالبا ستكون نهارا.