إضراب المضيفين يحدث فوضى في مطار الجزائر.. وتأخر إقلاع كثير من الرحلات

تأخر إقلاع عدة رحلات جوية في مطار الجزائر الدولي، اليوم الثلاثاء، بسبب استمرار إضراب المضيفين لليوم الثاني على التوالي.





ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، أدى إضراب المضيفين الجزائريين إلى تأخير العديد من الرحلات، مما تسبب في حالة من الفوضى داخل المطار.





وكانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد أعلنت أمس الإثنين، إلغاء 13 رحلة 10 منها خارجية نحو مطارات أوروبية؛ بسبب إضراب المضيفين.





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وفي وقت سابق، أودعت إدارة الشركة دعوى قضائية ضد نقابة المضيفين، بسبب الإضراب الذي وصفته بغير الشرعي.





وشن مضيفو الطيران بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، صبيحة الإثنين، حركة احتجاجية مفاجئة دون إشعار مسبق.





وتضمن بيان صادر عن مضيفي الطيران، عددا من المطالب، على رأسها "توفير ظروف مواتية للعمل".



