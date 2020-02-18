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أخبار العالم

إضراب المضيفين يحدث فوضى في مطار الجزائر.. وتأخر إقلاع كثير من الرحلات

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:16 م
اضراب المضيفين يحدث
اضراب المضيفين يحدث فوضى في مطار الجزائر
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دعاء أبوهشيمة
تأخر إقلاع عدة رحلات جوية في مطار الجزائر الدولي، اليوم الثلاثاء، بسبب استمرار إضراب المضيفين لليوم الثاني على التوالي.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، أدى إضراب المضيفين الجزائريين إلى تأخير العديد من الرحلات، مما تسبب في حالة من الفوضى داخل المطار.

وكانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد أعلنت أمس الإثنين، إلغاء 13 رحلة 10 منها خارجية نحو مطارات أوروبية؛ بسبب إضراب المضيفين.

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وفي وقت سابق، أودعت إدارة الشركة دعوى قضائية ضد نقابة المضيفين، بسبب الإضراب الذي وصفته بغير الشرعي.

وشن مضيفو الطيران بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، صبيحة الإثنين، حركة احتجاجية مفاجئة دون إشعار مسبق.

وتضمن بيان صادر عن مضيفي الطيران، عددا من المطالب، على رأسها "توفير ظروف مواتية للعمل".

وانتقد البيان ما سماه بـ"البرمجة العشوائية" للمضيفين، بالإضافة إلى "الإدارة السيئة للموارد البشرية، وعدم تطبيق الاتفاقيات الموقعة والمسجلة".
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