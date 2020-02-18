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رياضة

أديداس تكشف عن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا بإسطنبول

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:58 م
الكرة الرسمية لنهائي
الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا
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إسراء أشرف
كشفت شركة "أديداس" العالمية، اليوم، الثلاثاء، عن الكرة الرسمية، للمباراة النهائية، من بطولة دوري أبطال أوروبا 2020، بمدينة إسطنبول في تركيا.

وتنطلق الكرة على أرض ملعب "أتاتورك الأولمبي" أكبر ملاعب تركيا، في المباراة النهائية من دوري الأبطال، والتي من المقرر إقامتها يوم 30 مايو المقبل.

وتعود اليوم، منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بـ دور الـ16، عندما يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، ويحل ليفربول الإنجليزي ضيفًا على نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك في تمام العاشرة مساءً.

وتوج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا لعام 2019 الماضي، بعد تغلبه على توتنهام هوتسبير 2-0، في المباراة النهائية، بالعاصمة الإسبانية "مدريد".
أديداس تكشف عن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا بإسطنبول
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