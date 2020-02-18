AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فضيحة مدوية تجبر رئيس برشلونة على فسخ التعاقد مع شركة الصفحات المشبوهة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:33 م
بارتوميو وميسي
بارتوميو وميسي
Advertisements
محمد السعيد
قرر مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، فسخ التعاقد مع شركة "I3 Ventures"، المسؤولة عن إدارة صفحات النادي، على موقع التوصل الإجتماعي تويتر.

وقال بارتوميو، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "فسخنا تعاقدنا مع شركة I3 Ventures"، بعد أن تم التحقق من علاقتها ببعض الحسابات التي تنشر، أشياء غير لائقة عن بعض الأشخاص في النادي".

واتهمت إذاعة كادينا سير، رئيس نادي برشلونة بالتعاقد مع شركة "I3 Ventures"، من أجل تلميعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وشن هجوم على بعض أساطير ولاعبي الفريق الكتالوني، مثل بيب جوارديولا، وميسي وجوردي ألبا وجيرارد بيكيه.

وأصدر نادي برشلونة بيانا، أمس الأثنين، نفي فيه ادعاءات إذاعة كادينا سير، مؤكدا أن الشركة محل الاتهام مجرد " مزود خدمة للنادي" وليس لها علاقة لها بالحسابات التي تهاجم رموز النادي على حساب التواصل الإجتماعي، وفي حال ثبوت تورطها، سيتم فسخ التعاقد معها على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

ورغم نفي نادي برشلونة، إلا أن إذاعة كادينا سير، نشرت وثائق تم إرسالها من شركة " "I3 Ventures" إلى مجلس إدارة برشلونة تكشف تفاعلات الجماهير، على الصفحات التابعة لها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تستخدم لتجميل صورة بارتوميو، وشن هجوم على رموز النادي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برشلونة يبدأ إجراءات فسخ تعاقد فالفيردي

بارتوميو يكشف سر اختيار كيكي سيتين لـ تدريب برشلونة

رئيس برشلونة يكشف أسباب إقالة فالفيردي و كواليس الإطاحة به

بعد أزمة ميسي.. اجتماع طارئ في برشلونة بين بارتوميو وأبيدال

بالمستندات.. إذاعة كادينا سير تفضح رئيس برشلونة وتكشف تآمره ضد ميسي

نشرة الرياضة.. قرارات جديدة من فايلر قبل السوبر.. خلاف حول موعد لقاء القمة.. رئيس برشلونة يتآمر على ميسي

ترشيحاتنا

مباراة الأهلي والزمالك.. تفاصيل محاضرة فايلر مع لاعبيه في أبوظبي

الرئيس القادم للأهلي.. هاشتاج حسام غالي يتصدر تويتر

نشرة الرياضة.. قرارات جديدة من فايلر قبل السوبر.. خلاف حول موعد لقاء القمة.. رئيس برشلونة يتآمر على ميسي

شاهد.. عاملة نظافة بريطانية تعثر على 30 ثعبانا خطيرا في صندوق للقمامة.. صور

بعد أزمة أغاني المهرجانات.. قرارات جديدة من الأعلى للإعلام

بـ نظارة لونين.. منة فضالي تبهر متابعيها بالأسود اللامع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب موبايل.. سيدة خمسينية تتعرض لاعتداء عنيف أفقدها الوعي والذاكرة.. صور

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد تخفيض الأسعار.. صور

بعد أزمة الفيديوهات الشهيرة وتهديدها بالانتحار.. 5 إطلالات محتشمة لـ منى فاروق.. شاهد