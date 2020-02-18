فضيحة مدوية تجبر رئيس برشلونة على فسخ التعاقد مع شركة الصفحات المشبوهة

قرر مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، فسخ التعاقد مع شركة "I3 Ventures"، المسؤولة عن إدارة صفحات النادي، على موقع التوصل الإجتماعي تويتر.





وقال بارتوميو، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "فسخنا تعاقدنا مع شركة I3 Ventures"، بعد أن تم التحقق من علاقتها ببعض الحسابات التي تنشر، أشياء غير لائقة عن بعض الأشخاص في النادي".





واتهمت إذاعة كادينا سير، رئيس نادي برشلونة بالتعاقد مع شركة "I3 Ventures"، من أجل تلميعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وشن هجوم على بعض أساطير ولاعبي الفريق الكتالوني، مثل بيب جوارديولا، وميسي وجوردي ألبا وجيرارد بيكيه.





وأصدر نادي برشلونة بيانا، أمس الأثنين، نفي فيه ادعاءات إذاعة كادينا سير، مؤكدا أن الشركة محل الاتهام مجرد " مزود خدمة للنادي" وليس لها علاقة لها بالحسابات التي تهاجم رموز النادي على حساب التواصل الإجتماعي، وفي حال ثبوت تورطها، سيتم فسخ التعاقد معها على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.



