بدون أدوية.. 10 أطعمة تمد الجسم بالماغنسيوم الكافي خلال أيام





وقدم موقع "doctissimo" أبرز الأطعمة التى تحتوى على الماغنسيوم.





- اللوز.. يحتوى اللوز على 232 ملغ من الماغنسيوم لكل 100 جرام مما يساعد على إمداد الجسم بالعديد من الفوائد.





- الفول السودانى.. يحتوى الفول السودانى المحمص على 168 ملغ من الماغنسيوم لكل 100 جرام.





- الأرز البنى.. يعد الأرز البنى من أغنى الأطعمة التى تحتوى على الماغنسيوم ، والألياف، والبروتين، والكالسيوم.





- الحمص.. يحتوى الحمص على 30 ملغ ماغنسيوم ، والنحاس، والفوسفور لكل 100 غرام منه.





- الموز.. لكل 100 غرام من الموز تحتوى على 33 ملغ من الماغنسيوم، والبوتاسيوم، والعديد من الفيتامينات.





- الفاصوليا البيضاء.. تحتوى الفاصوليا البيضاء على 60 ملغ من الماغنسيوم لكل 100 غرام.





- البازلاء.. تحتوى على العديد من الفيتامينات سواء مطبوخة أم لا، ولكل 100 غرام 30 ملغ من الماغنسيوم.





- البندق..يحتوى البندق على النحاس وفيتامين ه بشكل كبير بجانب 90 ملغ من الماغنسيوم لكل 100 غرام .





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- الشوكولاتة الداكنة.. تعد من أهم مصادر الماغنسيوم فى تحتوى على 206 ملغ من الماغنسيوم لكل 100 غرام منها.





- الكاكاو.. يحتوى الكاكاو على كمية كبيرة جدًا من الماغنسيوم فلكل 100 جرام 376 ملغ من الماغنسيوم المفيد لصحة الجسم.