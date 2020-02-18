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مرأة

بدون أدوية.. 10 أطعمة تمد الجسم بالماغنسيوم الكافي خلال أيام

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:00 م
أطعمة تمد الجسم بالماغنسيوم
أطعمة تمد الجسم بالماغنسيوم
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نهى هجرس
يتجاهل العديد من الأشخاص تناول الأطعمة التى تحتوى على الماغنسيوم بكميات تتناسب مع احتياجات جسمها، وتمدها بالطاقة والمغذيات بشكل جيد.

وقدم موقع "doctissimo" أبرز الأطعمة التى تحتوى على الماغنسيوم.

- اللوز.. يحتوى اللوز على 232 ملغ من الماغنسيوم لكل 100 جرام مما يساعد على إمداد الجسم بالعديد من الفوائد.

- الفول السودانى.. يحتوى الفول السودانى المحمص على 168 ملغ من الماغنسيوم لكل 100 جرام.

- الأرز البنى.. يعد الأرز البنى من أغنى الأطعمة التى تحتوى على الماغنسيوم، والألياف، والبروتين، والكالسيوم.

- الحمص.. يحتوى الحمص على 30 ملغ ماغنسيوم، والنحاس، والفوسفور لكل 100 غرام منه.

- الموز.. لكل 100 غرام من الموز تحتوى على 33 ملغ من الماغنسيوم، والبوتاسيوم، والعديد من الفيتامينات.

- الفاصوليا البيضاء.. تحتوى الفاصوليا البيضاء على 60 ملغ من الماغنسيوم لكل 100 غرام.

- البازلاء.. تحتوى على العديد من الفيتامينات سواء مطبوخة أم لا، ولكل 100 غرام 30 ملغ من الماغنسيوم.

- البندق..يحتوى البندق على النحاس وفيتامين ه بشكل كبير بجانب 90 ملغ من الماغنسيوم  لكل 100 غرام .

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- الشوكولاتة الداكنة.. تعد من أهم مصادر الماغنسيوم فى تحتوى على 206 ملغ من الماغنسيوم لكل 100 غرام منها.

- الكاكاو.. يحتوى الكاكاو على كمية كبيرة جدًا من الماغنسيوم فلكل 100 جرام 376 ملغ من الماغنسيوم المفيد لصحة الجسم.
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