العرابي: نسعى لتسويق الدراسة في مصر.. وتسهيلات غير مسبوقة للوافدين

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق، وسفير مبادرة ادرس في مصر ، إن المبادرة تسير نحو التسويق لمصر في الخارج وذلك بهدف جذب أكبر عدد من الطلاب الاجانب إلى مصر سواء في الدول العربية أو الأفريقية وأي دول أجنبية أخرى، حيث يوجد طلاب من دول أوربا مثل المانيا يدرسون في جامعات مصرية عديدة.









وأضاف العرابي في تصريح لموقع "صدى البلد" أن وجود الطالب الأجنبي في مصر ليس متعلقا بالدراسة إنما مصر جاذبة للطلاب، فبالتالي الطالب سيرتبط بمصر وشعبها وثقافتها، فمع عودته لدولته مرة أخرى سيكون سفيرا لمصر يتحدث عنها ليظهرها في صورة جيدة، مشيرا إلى أن جذب الطلاب لا يتوقف على تحقيق عائد مادي افضل إنما يغرس بذورا في عدة أماكن في العالم ستتكلم باسم مصر.









وأشار إلى أن المبادرة ساعدت على زيادة اعداد الطلاب الوافدين كل عام، كما تقدم خدمات للطلاب الوافدين وتسهيلات مثل تجديد الإقامة حيث تحقق تقدم في العدد وذلك يعد أمرا جيدا من خلال خدمات ممتازة للطلاب الوافدين مثل عمليات تجديد التأشيرات وخلافه تتم من خلال مبنى المبادرة، بالإضافة إلى عملية الاتصال الاجتماعي من خلال الحفلات.



