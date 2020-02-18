AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

العرابي: نسعى لتسويق الدراسة في مصر.. وتسهيلات غير مسبوقة للوافدين

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:57 م
السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق
Advertisements
نهلة الشربيني
قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق، وسفير مبادرة ادرس في مصر ، إن المبادرة تسير نحو التسويق لمصر في الخارج وذلك بهدف جذب أكبر عدد من الطلاب الاجانب إلى مصر سواء في الدول العربية أو الأفريقية وأي دول أجنبية أخرى، حيث يوجد طلاب من دول أوربا مثل المانيا يدرسون في جامعات مصرية عديدة.


وأضاف العرابي في تصريح لموقع "صدى البلد" أن وجود الطالب الأجنبي في مصر ليس متعلقا بالدراسة إنما مصر جاذبة للطلاب، فبالتالي الطالب سيرتبط بمصر وشعبها وثقافتها، فمع عودته لدولته مرة أخرى سيكون سفيرا لمصر يتحدث عنها ليظهرها في صورة جيدة، مشيرا إلى أن جذب الطلاب لا يتوقف على تحقيق عائد مادي افضل إنما يغرس بذورا في عدة أماكن في العالم ستتكلم باسم مصر.


وأشار إلى أن المبادرة ساعدت على زيادة اعداد الطلاب الوافدين كل عام، كما تقدم خدمات للطلاب الوافدين وتسهيلات مثل تجديد الإقامة حيث تحقق تقدم في العدد وذلك يعد أمرا جيدا من خلال خدمات ممتازة للطلاب الوافدين مثل عمليات تجديد التأشيرات وخلافه تتم من خلال مبنى المبادرة، بالإضافة إلى عملية الاتصال الاجتماعي من خلال الحفلات.

 
وأوضح أن الحفلات والمناسبات التي تقام لهم توفر لهم الشعور بوجودهم وسط أهلهم وعدم بعدهم عن أوطانهم، متوقعًا مزيدا من النجاح للمبادرة ، مشيرا إلى أن التسهيلات الجديدة وغير المسبوقة تتمثل في الرعاية الإجرائية والاجتماعية والطبية والتي ستطبق الفترة المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوز فريق جيبوتي فى البطولة الدولية لكرة القدم الخماسية للطلاب الوافدين بجامعة عين شمس

فوز منتخب جيبوتي ببطولة ادرس في مصر للطلاب الوافدين

حصاد 2019 | تطورات غير مسبوقة في منظومة الوافدين بتكليفات من الرئيس السيسي.. و"ادرس في مصر" جذب طلاب العالم

افتتاح مقر إدارة الطلاب الوافدين بجامعة الإسكندرية.. صور

افتتاح فعاليات الملتقى الرياضى الأول للطلاب الوافدين..صور

انطلاق فعاليات الملتقى الأول الرياضى للوافدين بالجامعات

ترشيحاتنا

نادر السيد يكشف عن توقعه لنتيجة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.. مفآجأة

تفاصيل اليوم الأول للأهلي بالإمارات استعدادا لقمة الزمالك في السوبر المحلي

هنتعشى ايه النهاردة.. شاورما دجاج تركي وثومية والحلو سلطة فواكه بالشربات

علم إسرائيل يرفرف في الدوحة.. غضب القطريين بسبب التطبيع مع تل أبيب

بسبب موبايل.. سيدة خمسينية تتعرض لاعتداء عنيف أفقدها الوعي والذاكرة.. صور

بعد أزمة الفيديوهات الشهيرة وتهديدها بالانتحار.. 5 إطلالات محتشمة لـ منى فاروق.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا يضرب آيفون iPhone في مقتل.. أبل تكشف عن نقص عالمي في أجهزتها

شرب دم البقر .. عادات غريبة في أفريقيا.. تعرف عليها

هنتعشى ايه النهاردة.. شاورما دجاج تركي وثومية والحلو سلطة فواكه بالشربات