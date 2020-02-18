العدل: نظام جديد لإثابة العاملين بـ الشهر العقاري والتوثيق

وافق اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل على مذكرة مساعده لشئون الشهر العقاري على وضع نظام إثابة جديد للعاملين بمكاتب ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق أكثر مرونة وتحفيزًا على زيادة الإنتاجية وربطة بالإنجاز.

















ويأتي هذا النظام إعمالا لنص المادة 42 من قانون الخدمة المدنية والتي تجيز صرف مكافأة إثابة للعاملين الذي تتجاوز معدلات أدائهم الحد الأقصى لمعدلات الأداء المعمول بها، ويعمل بهذا النظام الجديد اعتبارا من يوم السبت الموافق 22-2-2020.





يذكر أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمواجهة مشكلات الشهر العقاري والتوثيق، وفى مقدمتها القضاء على التكدس والازدحام.