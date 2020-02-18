المتهم باغتصاب طفلة زوجته: «كنت بعاملها زي بنتي وفوقت من المخدرات وهي بتنزف»

«المخدرات عمتني وخلتني مش عارف بعمل إيه.. وبحبها زي بنتي»، بهذه الكلمات بدأ عماد المتهم باغتصاب ابنة زوجته البالغة من العمر 4 سنوات حتى الموت، اعترفاته خلال التحقيقات، مضيفًا: «المخدرات خلتني عملت عملتي لأني مكنتش في وعيي .. انا بتعامل معاها زي أبوها بس المخدرات وعمايلها».













وأضاف المتهم: «كنت شارب كمية كبيرة من المخدرات ومكنتش أقصد ايذائها»، وتابع: «مراتي خرجت السوق وسابتلي البنت ومحستش بأي حاجه غير وهي بتنزف دم فسبتها وهربت لغاية ما الشرطة قبضت عليا».





فيما أدلت الأم بأقوالها خلال التحقيقات، قائلة: «يوم الواقعة خرجت وسبت البنت مع جوزي في البيت وعلى طول كان بيتعامل معاها كويس زي بنته بالظبط»، وأضافت: «رجعت من بره لاقيت البنت بتنزف من جهازها التناسلى وجوزي مش في البيت فشلتها وجريت على المستشفى ولكنها ماتت».





وفي نهاية التحقيقات أمرت نيابة المرج، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باغتصاب طفلة زوجته حتى الموت.









وتلقى قسم شرطة المرج إخطارا من أحد المستشفيات بوصول طفلة جثة هامدة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وجود آثار اغتصاب حول الجهاز التناسلي للطفلة، وبعمل التحريات دلت أن زوج والدتها اغتصبها ولاذ بالفرار، وتم تشكيل فريق بحث لمطاردته وتم ضبطه، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.