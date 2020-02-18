الرئيس التركي السابق محذرا أردوغان: لا بد من مصالحة الرئيس السيسي.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي إن الرئيس التركي السابق عبدالله جول حذر أردوغان من مصر، وأكد له لابد من مصالحة الرئيس السيسي.

وأضاف «نشأت الديهي» خلال برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة «تن» أن رئيس تركيا السابق ينصح أردوغان بالمصالحة مع مصر، وذلك بسبب الخسارة الاقتصادية التي تعرضت لها تركيا الفترة السابقة.

وتابع«نشأت الديهي»: إلى أن رئيس تركيا السابق عبد الله جول رومانسي شوية بيكلم أردوغان وشبه أن مصر وتركيا مثل التفاحة، مضيفا أنه يؤيد علي باباجان في حزبه الجديد بدلا من أردوغان.





وأشار «نشأت الديهي»: إلى أن عبدالله غول فجر 3 مفاجات اليوم أبرزها: الاعتراف بخسارة التركية مع مصر، ولابد من مصالحة الرئيس السيسي.





وشدد «نشأت الديهي» على أن الرئيس السيسي طوال الفترة السابقة لم يذكر رئيس تركيا أو الحكومة ابدا رغم كل التطاول على مصر، متابعا «رئيسنا محترم ومخلص وصادق».