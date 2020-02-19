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مرأة

ماسك الطماطم والخل لعلاج مشاكل البشرة الدهنية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:30 م
اسماء محمد
يمتلك ماسك عصير الطماطم والخل الكثير من العناصر الفعالة فى علاج البشرة الدهنية حيث يعمل على تحقيق التوازن بين مستوى حموضة البشرة والسيطرة على الدهون الزائدة التى تفرزها البشرة مما يساعد فى الحماية من المشاكل التى تتعرض لها البشرة الدهنية وفي مقدمتها الحبوب والمسام الواسعة.

ويقدم موقع "boldsky " خطوات عمل ماسك الطماطم والخل لعلاج مشاكل البشرة الدهنية والمساعدة على حمايتها من ظهور الحبوب والمسام الواسعة.

- مكونات ماسك البشرة الدهنية:
2 ملعقة كبيرة من عصير الطماطم الطازج 
2 ملعقة كبيرة خل

- طريقة عمل ماسك البشرة الدهنية:
 اخلط المكونات معا جيدا ثم ضعى الماسك على الوجه باستخدام كرة قطنية واتركيه حتى تجف تمامًا. 
اغسليه لاحقًا بالماء.
 كرري هذه العملية على الأقل 2-3 مرات في الأسبوع.
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