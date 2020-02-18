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أخبار العالم

حليف أردوغان المنشق يؤسس حزبا معارضا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:52 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت صحيفة "أحوال" التركية أن حليف الرئيس رجب طيب أردوغان السابق، علي باباجان، رئيس الوزراء السابق والعضو المؤسس في حزب العدالة والتنمية الحاكم، سيعلن في مارس المقبل تأسيس حزب سياسي جديد.

وقالت إن مجلس المؤسسين قد اكتمل تقريبا بالنسبة للحركة السياسية، التي ستضم كلا من الشخصيات التي استقالت من حزب العدالة والتنمية، وأشخاص جدد على الساحة السياسية.

كان باباجان، المشهور على نطاق واسع لنجاحه في توجيه اقتصاد تركيا نحو الأمام خلال العقد الأول من حكم حزب العدالة والتنمية، من بين سلسلة من الاستقالات الكبرى خلال الصيف من الحزب الحاكم، المتواجد في السلطة منذ لمدة 17 عامًا.

حزب باباجان القادم هو واحد من حركتين سياسيتين من المقرر أن تنافسا الحزب الحاكم عن طريق تقويض قاعدة الناخبين المحافظين الدينية التي أبقت حزب العدالة والتنمية في السلطة.

وقال مصدر: "سيتم تقديم طلب لتشكيل الحزب إلى وزارة الداخلية في غضون أيام". "وسينعقد الحزب مع بداية شهر مارس على أبعد تقدير".
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