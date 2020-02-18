ميدو يؤكد عدم مشاركة رمضان صبحي في مباراة السوبر.. ويكشف سبب سفره الحقيقي إلى أبو ظبي

كشف أحمد حسام ميدو، مهاجم نادي الزمالك السابق، والمدير الفني السابق لنادي مصر المقاصة، سبب سفر رمضان صبحي مع بعثة النادي الأهلي استعدادا لمباراة السوبر المصري في أبو ظبي.

وأكد ميدو أن رمضان صبحي لن يشارك في مباراة كأس السوبر، بين النادي الأهلي ونظيره نادي الزمالك.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: إن وجود رمضان صبحي مع بعثة الأهلي ومشاركته في التدريبات خداع، وأؤكد أنه لن يكون في قائمة الفريق للمباراة ولن يشارك أمام الزمالك".



