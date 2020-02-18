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رياضة

ميدو يؤكد عدم مشاركة رمضان صبحي في مباراة السوبر.. ويكشف سبب سفره الحقيقي إلى أبو ظبي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:35 م
رمضان صبحي لاعب النادي
رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي
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إسماعيل محمود
كشف أحمد حسام ميدو، مهاجم نادي الزمالك السابق، والمدير الفني السابق لنادي مصر المقاصة، سبب سفر رمضان صبحي مع بعثة النادي الأهلي استعدادا لمباراة السوبر المصري في أبو ظبي.
وأكد ميدو أن رمضان صبحي لن يشارك في مباراة كأس السوبر، بين النادي الأهلي ونظيره نادي الزمالك.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: إن وجود رمضان صبحي مع بعثة الأهلي ومشاركته في التدريبات خداع، وأؤكد أنه لن يكون في قائمة الفريق للمباراة ولن يشارك أمام الزمالك".

يذكر أن رمضان صبحي غاب عن صفوف النادي الأهلي، لقرابة الـ 3 أشهر، بسبب إصابة عضلية.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره نادي الزمالك، يوم الخميس المقبل، بالإمارات العربية المتحدة على كأس السوبر المصري.
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