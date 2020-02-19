وزير خارجية بيلاروسيا يصل القاهرة في زيارة تستغرق يومين

وصل إلى القاهرة، الليلة، وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا فلاديمير ماكي، في زيارة لمصر تستغرق يومين.

ومن المقرر أن يصل رئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو والوفد المرافق له، إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية ، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وكان بيان للمكتب الصحفي للرئاسة البلاروسية - نقلته وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية- قد أشار إلى أن مباحثات الرئيسين ستتضمن مناقشة أفق تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والإنسانية بين البلدين، وتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة البيلاروسية مينسك في صيف العام الماضي.





كما سيبحث الرئيسان قضايا التفاعل في المنصات الدولية، وضمان الأمن في المنطقة وفي العالم، ومن المخطط أيضا أن يوقعا حزمة اتفاقات ثنائية بعد إجراء المحادثات.





يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أجرى زيارة إلى بيلاروسيا في 17 يونيو الماضي، أجرى خلالها محادثات على أعلى مستوى، حيث تم توقيع خارطة طريق لتطوير التعاون بين البلدين لعام 2019-2020، وغيرها من الوثائق ذات الاهتمام المشترك.