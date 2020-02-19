مرتضى منصور يوبخ خالد الغندور بسبب نجم الأهلي.. فيديو

وبَّخ مرتضي منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق ومقدم البرامج بقناة النادي، بشأن شريف عبد الفضيل نجم الأهلي السابق .

وأكد مرتضي منصور في تصريحات لـ قناة "الزمالك" أن قناة الزمالك هي منبر للدفاع عن النادي والفريق ولكن ليس هدفها الرد على أي شخص يطلق تصريحات غير مسئولة؛ لإثارة الفتن بين جماهير الناديين.





وأضاف مرتضى منصور أن الزمالك كيان عظيم ولن يستطيع اي شخص بالاساءة للنادي أو التقليل منه.





وطالب مرتضى منصور، خالد الغندور، بضرورة تجاهل مثل تلك التصريحات واعتبارها "هوا"- على حد وصفه-.





وكان شريف عبد الفضيل نجم الأهلي السابق صرح أول أمس بأن لاعبي الزمالك يهابون مواجهة المارد الأحمر في مباريات القمة أو أي بطولة أخرى.





ومن المقرّر أن يواجه فريق الزمالك نظيره الأهلي، غدًا الخميس، على استاد محمد بن زايد في مباراة السوبر المصري.



