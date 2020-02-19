AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرتضى منصور يوبخ خالد الغندور بسبب نجم الأهلي.. فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:39 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
وبَّخ مرتضي منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق ومقدم البرامج بقناة النادي، بشأن شريف عبد الفضيل نجم الأهلي السابق .
وأكد مرتضي منصور في تصريحات لـ قناة "الزمالك" أن قناة الزمالك هي منبر للدفاع عن النادي والفريق ولكن ليس هدفها الرد على أي شخص يطلق تصريحات غير مسئولة؛ لإثارة الفتن بين جماهير الناديين.

وأضاف مرتضى منصور أن الزمالك كيان عظيم ولن يستطيع اي شخص بالاساءة للنادي أو التقليل منه.

وطالب مرتضى منصور، خالد الغندور، بضرورة تجاهل مثل تلك التصريحات واعتبارها "هوا"- على حد وصفه-. 

وكان شريف عبد الفضيل نجم الأهلي السابق صرح أول أمس بأن لاعبي الزمالك يهابون مواجهة المارد الأحمر في مباريات القمة أو أي بطولة أخرى.

ومن المقرّر أن يواجه فريق الزمالك نظيره الأهلي، غدًا الخميس، على استاد محمد بن زايد في مباراة السوبر المصري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الغندور يكشف الموعد النهائي لانطلاق قناة الزمالك.. ويؤكد: انضمام كهربا للأهلي غير شرعي

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يفتح النار من جديد على الخطيب.. رضا عبدالعال: اللي خايف يلاعب الأهلي يروح

خالد الغندور يعلن تفاصيل جديدة بشأن قناة الزمالك

بقراءة الفاتحة وتقطيع التورتة.. مرتضى منصور: القناة هدفها إسعاد جماهير الزمالك

خالد الغندور: ظهور قناة الزمالك أغضب جماهير الأهلى.. فيديو

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يفتح النار على أحمد بلال.. مرتضى منصور يضع شرطين لخوض مباراة السوبر الإفريقي فى قطر

ترشيحاتنا

أكلة شعبية غير متوقعة تحميك من السرطان

ميدو: هذا اللاعب بالزمالك يشارك بدلًا من «حازم إمام» أمام الأهلي

أخبار النادي الأهلي.. قراران جديدان لـ فايلر.. واللجنة المنظمة للسوبر تفاجئ الأهلي

العدل: نظام جديد لإثابة العاملين بـ الشهر العقاري والتوثيق

عاجل.. تصعيد تركي بعد تدمير سفينة محملة بالأسلحة في طرابلس

إسماعيل يوسف: المنافسة مع الأهلي بـ"قلة أدب" مرفوضة والسوبر الأفريقي أكبر 100 مرة

AdvertisementS

كلام نهائي.. رمضان صبحي خارج سوبر الأهلي والزمالك

استبعاد أحمد فتحي من تشكيل الأهلي الأساسي في مباراة السوبر.. اعرف التفاصيل

أحمد مرتضى منصور يرد على تجاهل كهربا أمام منصة السوبر المصري

إسماعيل يوسف يرد على تصريحات نجم الأهلي السابق حول مباراة السوبر المصري

انسي يا فضل.. مرتضى منصور يعلن عدم خوض مباراة القمة

ميدو: هذا اللاعب بالزمالك يشارك بدلًا من «حازم إمام» أمام الأهلي

صدمة للترجي .. إصابة طه الخنيسي وسامح الدربالي وغيابهما عن مباراة الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا

لاعب كومبارس.. مرتضى منصور يهاجم نجم الأهلي

أخبار النادي الأهلي.. قراران جديدان لـ فايلر.. واللجنة المنظمة للسوبر تفاجئ الأهلي

ميدو يؤكد عدم مشاركة رمضان صبحي في مباراة السوبر.. ويكشف سبب سفره الحقيقي إلى أبو ظبي

حسام غالي يكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في كأس السوبر

ساؤول يتقدم بالهدف الأول لأتليتكو مدريد أمام ليفربول فى دوري أبطال أوروبا .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخبار السيارات.. سوزوكي تستعد لطرح اسبريسو suzuki espresso.. تخفيضات على هيونداي توسان hyundai tucson

طريقة عمل البسبوسة .. 4 وصفات متعددة

كورونا يضرب آيفون iPhone في مقتل.. أبل تكشف عن نقص عالمي في أجهزتها