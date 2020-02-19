الكاميرات رصدته.. كائن غريب يظهر في الليل ويختفي بسرعة البرق.. صور

رصدت عدسات الكاميرات المُثبتة في أعلى أحد العقارات، حركة غير طبيعية لـ"كائن" أثناء الليل، وفي النهار عثرت الشرطة على جسم نفس الكائن مُلقاة على الطريق ميتة.





ووفقا لما نشرته صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن كاميرات المراقبة في طريق المطار ببريطانيا، رصدت صورًا لكائن غريب أثناء الليل، وكانت المفاجأة أنهم وجدوا جسده في صباح اليوم التالي .





وظهر حيوان يجري بسرعة البرق في الكاميرات ولم تتمكن الكاميرا من التقاط صورة له بسبب سرعته، إلا أنهم استيقظوا صباح اليوم التالي وجدوا جسد حيوان ملقياً على الطريق كما لو افترسه حيوان متوحش.





وظهرت آثار الدماء على رقبة ذلك الحيوان وكأنه كان في معركة دامية انتهت بموته، وفي نفس اليوم ليلاً ظهر نفس الكائن الغريب في الكاميرات.