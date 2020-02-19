فان دايك عقب هزيمة ليفربول: أتليتكو مدريد نفذ خططاً غريبة في الملعب

أكد فيرجل فان دايك نجم فريق ليفربول الإنجليزي أن فريق أتلتيكو مدريد يقدم أداء وأسلوب لعب "غريباً" خلال مباراة الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز أتلتيكو بهدف نظيف.

وأضاف فان دايك في تصريحات عقب المباراة أن ليفربول قادر على الفوز بمباراة العودة مشددا ان الأمور يجب أن تعود لنصابها السليم.





وتابع فان دايك أن أتلتيكو خاض المباراة بأداء غير طبيعي، بالإضافة لتنفيذ خطط "غريبة" داخل الملعب.





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