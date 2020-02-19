AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير الأوقاف: التصدي للدول الراعية للإرهاب ضرورة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:48 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ضرورة التصدي للدول الراعية للإرهاب، التي تستخدم الجماعات المتطرفة، المتسترة بالدين، لتنفيذ مخططاتها التوسعية في زعزعة الاستقرار والسلم العالمي من خلال خوض تلك الجماعات الإرهابية الحروب بالوكالة نيابة عن تلك الدول الباغية.
جاء ذلك في لقاء لوزير الأوقاف مع وفد سويسريا رفيع المستوى يضم النائب العام السويسري السابق رئيس محكمة جنيف حاليا، ونائب رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي بسويسرا، كما ضم أحد كبار مستشاري الأمن لدى الحكومة السويسرية.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أهمية التمييز بين الدين الحقيقي الخالص لوجه الله (عز وجل) القائم على أساس حرية المعتقد وحق التنوع والاختلاف وعدم المتاجرة بالدين، وبين تلك الجماعات الضالة والمنحرفة التي تتاجر بدين الله (عز وجل) وتشكل خطرًا على التسامح الديني والأمن المجتمعي والسلام العالمي.

كما بحث وزير الأوقاف مع الوفد السويسري خطورة التطرف والإرهاب، وحرية إقامة الشعائر، وإعلاء مفهوم وقيم الدولة الوطنية، وما يستوجبه حق المواطنة من حقوق الولاء والانتماء للدولة.

شارك في اللقاء، الذي كان في ضيافة السفير مختار عمر كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي - على هامش مشاركته في مؤتمر "تحصين الشباب ضد الفكر المتطرف" الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي تحت رعاية الأمين العام الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى بمقر الأمم المتحدة بجنيف - كل من السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة بجنيف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

هل يجوز قراءة القرآن بملابس خفيفة داخل المنزل .. الإفتاء تجيب

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19-2-2020 والقنوات الناقلة

لكل اسم حكاية.. مدينة نويبع.. ملتقى الأشقاء العرب .. صور

مرتضى منصور يوبخ خالد الغندور بسبب نجم الأهلي.. فيديو

شاهد | ميدو يكشف عن صورة لـ كرة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

أول رد من الصحة على وفاة 3 طلاب بـ كورونا في الإسكندرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. مدينة نويبع.. ملتقى الأشقاء العرب .. صور

أخبار السيارات.. سوزوكي تستعد لطرح اسبريسو suzuki espresso.. تخفيضات على هيونداي توسان hyundai tucson

طريقة عمل البسبوسة .. 4 وصفات متعددة