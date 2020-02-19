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رياضة

ميدو يقف في صف اتحاد الكرة ضد الأهلي والزمالك

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:23 ص
ميدو
ميدو
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إسراء أشرف
أكد أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، دعمه لاتحاد الكرة، في أزمة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بالدوري الممتاز، يوم 24 فبراير الجاري.


وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي "تويتر": "يعجبني جدًا شجاعة اتحاد الكرة في مواجهة الزمالك والأهلي فيما يخص قضية تأجيل مباراة القمة في الدوري".

وأضاف ميدو: "إقامة اللقاء في موعده سيكون أكبر رد على من يرددون إن الزمالك والأهلي أقوى من اتحاد الكرة، خاصة إن الاتحاد حصل على الموافقات الأمنية لإقامة اللقاء في موعده".

وأشار نجم توتنهام وأياكس الأسبق، إلى أن هذه الفترة ستكون بمثابة اختبار جيد لقوة القائمة ومدى عمقها، ومن النادي الذي يمتلك قائمة أفضل في ظل الغيابات المتوقعة نتيجة الإجهاد أو الإصابات أو الإيقاف، وإلا لماذا تم تحديد 30 لاعب بدلًا من 25 في بداية الموسم".

ويلتقي الأهلي بطل الدوري للموسم المنقضي، بالزمالك بطل كأس مصر، غدًا الخميس، في تمام السابعة مساءً، ببطولة كأس السوبر المحلي، في الإمارات، قبل أن تتجدد مقابلتهما يوم 24 فبراير الجاري، في لقاء الدور الأول من الدوري المصري.
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