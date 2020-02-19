مصطفى فتحي: مواجهة الأهلي بطولة ثانية

كشف مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي غدا صعبة، وأن فريقه لديه الحافز لتحقيق الفوز في اللقاء المرتقب، ووجه الشكر للجماهير على استقبال الفريق فور وصوله.
وأضاف اللاعب خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة أن اللقاء بمثابة بطولتين الأولى على كأس السوبر والثانية هي بطولة خاصة بين الفريقين.
وقال اللاعب: ”مباراة الغد هي ثالث لقاء سوبر يخوضه في الإمارات، و التنظيم رائع ولا أراه في أي مكان آخر".
وشدد فتحي على جاهزية جميع اللاعبين، موضحا أن قرار مشاركة أي لاعب أمر يخص المدير الفني، كما أن قرار مشاركته من عدمها يرجع لرؤية المدرب، ولكني من الناحية الفنية والبدنية جاهز للمباريات وبإمكانه لعب ٩٠ دقيقة كاملة.