مصطفى فتحي: مواجهة الأهلي بطولة ثانية

وأضاف اللاعب خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة أن اللقاء بمثابة بطولتين الأولى على كأس السوبر والثانية هي بطولة خاصة بين الفريقين.





وقال اللاعب: ”مباراة الغد هي ثالث لقاء سوبر يخوضه في الإمارات، و التنظيم رائع ولا أراه في أي مكان آخر".





وشدد فتحي على جاهزية جميع اللاعبين، موضحا أن قرار مشاركة أي لاعب أمر يخص المدير الفني، كما أن قرار مشاركته من عدمها يرجع لرؤية المدرب، ولكني من الناحية الفنية والبدنية جاهز للمباريات وبإمكانه لعب ٩٠ دقيقة كاملة.