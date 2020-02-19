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فن

ربنا غفور رحيم.. شريف منير يدعم منى فاروق برسالة مؤثرة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:11 ص
شريف منير
شريف منير
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان شريف منير تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يدعم فيه الفنانة منى فاروق وذلك بعد أزمتها الأخيرة التى فجرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وقال شريف منير : ""عزيزتي الفنانة منى فاروق.. ربنا غفور رحيم.. وأعتقد ناس كتير مسمحاكي.. ومتعاطفة معاكي.. وأنا منهم.. لا تيأسي كل حاجة بتعدّي وياما ناس غلطت أكتر منك وعدّت على خير .. وعايشين بينّا وبيشتغلوا والناس نسيت".

وكانت نشرت منى فاروق تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعد الأزمة النفسية التي تعرضت لها، خاصة بعد خروجها من السجن. 

وقالت منى فاروق متمنية زيارة بيت الله الحرام: "يا رب اكتبلى العمرة .. نفسي أزور بيت النبي اشتكيله". 

وانتاب منى فاروق حالة من البكاء الشديد فى الفيديو اللايف الذي نشرته على حسابها، والذي كشفت فيه تعرضها لحالة نفسية سيئة بعد خروجها من السجن وأنها تفكر فى الانتحار خاصة بعد عزوف الناس المقربين لها عنها.  

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