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فن

بعد تهديدها بالانتحار.. منى فاروق مطلوبة على جوجل

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:19 ص
منى فاروق
منى فاروق
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شروق حمدى
تصدرت الفنانة الشابة منى فاروق تريند موقع جوجل كالأكثر بحثا، بعد تهديدها بالانتحار من خلال مقطع فيديو بحسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وقالت منى فاروق من خلال الفيديو، إنها بعد خروجها من السجن لم تستطع العيش بطريقة طبيعية، فلم تكن قادرة على النزول للشارع والخروج من منزلها، بل وصل الأمر لديها إلى خوفها من النوم ورؤية الكوابيس خلال نومها. 

وتقدمت منى فاروق  باعتذار للشعب المصري، عن الفيديوهات الجنسية التي تم تسريبها لها، وطلبت السماح منهم، قائلة: "سامحوني، أنا عايزة أعيش بالحلال، وباب الحلال مقفول"، مشيرة إلى أن صناع الأعمال الفنية يخشون مساعدتها؛ حتى لا يتعرضون للهجوم. 

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت، في شهر يوليو الماضي، إخلاء سبيل شيما الحاج، ومنى فاروق، بكفالة 100 ألف جنيه في اتهامهما بنشر فيديو فاضح.

يذكر أن أحدث أعمال الممثلة منى فاروق، كان مشاركتها فى مسلسل «رحيم» للفنان ياسر جلال، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2018.

مسلسل "رحيم"، بطولة ياسر جلال ونور وروجينا وصبري فواز وراندا البحيرى ودينا ومحمد رياض وطارق عبدالعزيز ورياض الخولى، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.
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