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مرأة

بعد أزمة الفيديوهات الشهيرة وتهديدها بالانتحار.. 5 إطلالات محتشمة لـ منى فاروق.. شاهد

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:08 م
منى فاروق
منى فاروق
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نورا نبيل
تصدرت الفنانة منى فاروق "ترند"، مؤشر البحث جوجل بعد أن ظهرت بمقطع فيديو تؤكد أنها لا تتلقى أي عروض فنية ولا تتمكن من ممارسة حياتها بشكل طبيعي بعد أزمة الفيديوهات الشهيرة.

وبعيدًا عن تأكيد منى فاروق، أنها تفكر في الانتحار، فقد لُوحظ مؤخرًا أن إطلالاتها الأخيرة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تتميز بالاحتشام بعد أن أصبحت تميل إلى ارتداء الملابس الطويلة، ولكنها في الوقت نفسه حريصة على الحفاظ على أناقتها.

ولا تتكلف منى فاروق في استخدام مستحضرات التجميل وأصبحت تفضل الظهور من دون مكياج في أغلب الوقت.

أما عن شعرها، فهي تتركه منسدلًا على كتفيها وتبتعد تمامًا عن أي مبالغة في تزيينه.
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