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فن

ادعولي .. منى فاروق توجه رسالة للجمهور.. ومتابعيها: اطلبي المغفرة من الله

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:07 ص
مني فاروق
مني فاروق
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة منى فاروق تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام طالبت فيه جمهورها بالدعاء لها. 

وقالت منى فاروق: الحمد الله .. ادعو لي وهو الأمر الذى أثار جدلا واسعا بين متابعيها. 

وتلقت منى فاروق ردود فعل واسعة حيث ربط متابعيها بين تعليقها ومقطع الفيديو الذى نشرته على إنستجرام وتحديدا على خاصية الاستوري والذى تطالب فيه جمهورها بالسماح بعد واقعة الفيديو الجنسي وكيف أصبحت منبوزة داخل المجتمع وأنها ترغب في العودة وكسب المال الحلال. 

وجاءت تعليقات متابعيها منصفة لها؛ حيث كسبت تعاطفهم وطالبها بعض الجمهور بأداء مناسك العمرة وتطلب من الله الصفح والمغفرة. وأن يفتح لها الأبواب المغلقة. 
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