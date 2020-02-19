النفوس لم تتصاف.. عقاب جديد من الملكة إليزابيث ضد هاري وميجان

ستمنع العائلة المالكة البريطانية، دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، من استخدام العلامة التجارية الخاصة بهما، في قرار جديد يعكس عدم رضا الملكة إليزابيث عن قرار الثنائي باعتزال واجباتهما الملكية.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يعتقد أنه بعد محادثات طويلة ومعقدة، وافقت الملكة إليزابيث وكبار المسؤولين على ضرورة حذف كلمة "ملكي" من العلامة التجارية الخاصة بـ هاري وميجان.





وحسبما ذكرت الصحيفة، أن هارى وميجان انفقا عشرات الآلاف من الجنيهات على موقع Sussex Royal الجديد على الويب لتكملة دور الصفحة الشهيرة على انستجرام.





وسعا الثنائي أيضًا إلى تسجيل Sussex Royal كعلامة تجارية عالمية لمجموعة من العناصر والأنشطة، بما في ذلك الملابس والكتب والمواد التعليمية والأدوات المكتبية، بالإضافة إلى ذلك اتخذا خطوات لإنشاء منظمة خيرية جديدة لـ ساسكس رويال، ومؤسسة دوق ودوقة ساسكس.





وأشارت الصحيفة إلى أنه أصبح من الواضح الآن أن هاري وميجان سيحتاجان إلى إعادة العلامة التجارية مرة أخرى، في موقف صعب ومعقد.