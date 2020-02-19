نظام نور.. كل ما تريد معرفته عن طريقة التسجيل والحصول على نتائج الطلاب

المملكة العربية السعودية برنامجا خدميا مهما يساعد أولياء أمور الطلبة في مراحل التعليم الأولي في متابعة أداء الطلاب ومتابعة نتائجهم والتفاعل وتقديم رغبات النقل الداخلي والخارجي.

أطلقت وزارة التعليم فيبرنامجا خدميا مهما يساعد أولياء أمور الطلبة في مراحل التعليم الأولي في متابعة أداء الطلاب ومتابعة نتائجهم والتفاعل وتقديم رغبات النقل الداخلي والخارجي.





النظام التعليمي الجديد نور في السعودية الارتقاء بمستوى الأداء التربوي والتعليمي والإشرافي وفقًا لمعايير الجودة؛ لتحقيق التنمية المستدامة وبناء جيل المعرفة، وهو ما يمكن من الوصول إلى مخرجات متميزة مواكبة لمستجدات العصر في إطار الإسلام عقيدة ومنهجا، وفقا لسياسة وزارة التعليم. ويستهدففيالارتقاء بمستوى الأداء التربوي والتعليمي والإشرافي وفقًا لمعايير الجودة؛ لتحقيق التنمية المستدامة وبناء جيل المعرفة، وهو ما يمكن من الوصول إلى مخرجات متميزة مواكبة لمستجدات العصر في إطار الإسلام عقيدة ومنهجا، وفقا لسياسة









وأعلنت الإدارات التعليمية في المملكة عن أن حركة النقل الخارجي الخاصة بالعام الجاري، من المقرر أن تنتهي يوم الخميس المقبل ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الحركة يوم التاسع من شهر شعبان، ومن المقرر أن يتم تعليق تحديث البيانات للمدارس من قائديها ومع تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية مع إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي، غدا الخميس الموافق 26 جمادى الآخرة 1441 هـ ، الموافق 20 فبراير 2020





وحثت الإدارات التعليمية في المملكة المعلمين والمعلمات على تحديث بياناتهم مع إدخال الرغبات قبل انتهاء الموعد المحدد.





ويتم تقديم الطلبات من خلال موقع نظام نور من خلال اتباع خطوات سهلة وبسيطة عبر برنامج نور.





ما هو نظام نور

تطلق عليه وزارة التعليم السعودية برنامج نور وهو نظام تعليمي مركزي، ضمن الأنظمة المتطورة التي أدخلتها المملكة مؤخرًا إلى منظومة التعليم في جميع مدارس المملكة.





ويعتبر نظام نور التعليمي طفرة إلكترونية تستهدف بها الوزارة إفادة جميع أعضاء المنظومة التعليمية.





ويقدم نظام نور عددا من المهام توفر على جميع أطراف العملية التعليمية في المملكة عناء الطرق التقليدية لإنهاء التعاملات طرف الإدارات الحكومية التعليمية، كما يقدم خدمة مميزة لأولياء الأمور تمكنهم من متابعة نتائج أبنائهم باستمرار بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى الثانوية العامة.





نظام نور برقم الهوية

تتحقق الاستفادة من نظام نور عبر إدخال رقم الهوية الوطنية للمستفيدين من البرنامج فقط، أما على مستوى المعلمين فيتيح تقديم رغبات النقل الداخلي والخارجي عبر جدول زمني حتى إعلان النتيجة.





ويتيح البرنامج نتائج الطلاب برقم الهوية للعام الجاري 1441 والأعوام السابقة أيضا للطلاب والطالبات وأولياء الأمور، حيث يمكنهم من تسجيل أبنائهم بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بكل سهوية ويسر، إذ ترفع لإدارات التعليمية نتائج الامتحانات وتقديرات الطلاب بعد عملية تصحيح أوراق الإجابات.







وطبقا للخطة الزمنية الموضوعة من قبل وزارة التعليم العام (التقويم الدراسي) والمتعلقة بمواعيد بدء الاختبارات وانتهائها، وموعد بدء إجازة منتصف العام الدراسي 1441هـ، وموعد بداية الفصل الدراسي الثاني، فقد بدأت اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس التعليم العام وتحفيظ القرآن وتعليم الكبار بنين مع استمرار الدراسة في المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال.





وقد قامت وزارة التعليم السعودية بإطلاق رابط نظام نور لولي الأمر بالهوية الجديد؛ للاستعلام عن النتائج بالهوية فقط، ويمكن استخراج نتائج نظام نور لمراحل التعليم العام عبر الصور الاسترشادية التالية:









نظام نور بالسجل المدني فقط

وطورت وزارة التعليم السعودية والأجهزة المعنية بتطوير برنامج نور في المملكة بشكل كبير، بمشاركة عدد من الخبراء التقنين السعوديين؛ حتى أصبح نظام نور أكبر نظام تعليمى إلكترونى على مستوى الوطن العربى، وتوسعت قاعدة بيانات البرنامج وأصبح متواجد بداخله كل خدمات وزارة التعليم السعودية، بداية من الطلاب حتى المترابطين بالمدارس من أجل التوريدات الغذائية وغيرها.





فعبر نظام "نور"، يمكن للمستفيدين في المملكة الحصول على نتائج الطلاب برقم السجل المدنى وكذلك درجات الفصل الخاصة بكل طالب، وأيضا استخراج الشهادات الخاصة بالطالب، وخدمات أخرى مختلفة لكل الطلاب من الابتدائية حتى الثانوية العامة، وفى أوقات النتائج يتم الحصول على نتائج الامتحانات عبر نظام نور الإلكترونى مباشرة بسهولة ويسر باستخدام رقم السجل المدني فقط دون رقم سري.







نظام نور برقم الهوية 1441

وخلال العام الجاري 1441 سهلت وزارة التعليم السعودية سبل الحصول على مزايا نظام نور من خلال رقم الهوية للاستعلام مباشرة عن النتائج برقم الهوية دون الحاجة لتسجيل الدخول لنظام نور، وفي حال أراد المستفيد الدخول عبر النظام، وذلك وفقا للخطوات الموضحة عاليه.







طريقة الدخول على نظام نور

حتى تتمكن من تسجيل الدخول لنظام نور التعليمي منم المملكة العربية السعودية، يمكن اتباع الخطوات التالية:



الدخول إلى رابط نور التعليمي، أدخل البيانات المطلوب إدخالها، وهي عبارة عن اسم المستخدم، وكلمة السر، ورمز التحقق الرقمي الظاهر على الشاشة، ثم اتبعها بتسجيل الدخول إلى موقع نور عبر تطبيق ولي أمر جديد وإذا أردت تسجيل الدخول كولي أمر جديد يمكنك الدخول على هذا الرابط ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة، ولتسجيل حسابك كولي أمر، أدخل رقم الهوية أو رخصة الإقامة الخاصة بك، ثم أدخل الاسم المقترح الذي ستستخدمه للدخول إلى النظام. انقر تسجيل، ثم أدخل رقم الهوية أو رخصة الإقامة للطالب. اختر صلة قرابتك للطالب، وإذا لم تكن (أب) هي صلة القرابة سيظهر حقل رقم الهوية أو رخصة الإقامة للأب، بعدها اختر جنسية الطالب، وإذا لم تكن سعودية يظهر تاريخ انتهاء الإقامة، وانقر بعد ذلك تدقيق، ثم اختر جنسيتك وأدخل رقم السجل المدني أو رخصة الإقامة، ثم أدخل اسمك الرباعي بالعربية والإنجليزية، ثم الجنس، ثم تاريخ الميلاد، ثم رقم الجوال، ثم اضغط على حفظ.

يرسل نظام نور رسالة إلى جوالك تحتوي على كلمة السر واسم المستخدم الخاص بك.

نتائج نظام نور



للحصول على نتائج الطلبة والطالبات عبر نظام يمكن للراغب في الاستفادة من المميزات التي يقدمها البرنامج أداء المهام التالية:





الدخول على الرابط الخاص بالنتائج على نظام نور من هنا





بعدها اكتب رقم الهوية وكود التحقق، وهو عبارة عن رمز مكون من 4 حروف يظهر داخل مربع عليك إعادة كتابته.





بعد ذلك يمكنك اختيار الفصل الدراسي ونوع التعليم، وستظهر النتائج بالتفصيل.





موعد تسجيل نظام نور للطلاب المستجدين 1441

تقدمت وزارة التعليم بإعلان مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين في مقاعد الدراسة للعام الدراسي 1442 هـ لجميع الطلاب الذين تتطابق أعمارهم مع دخول المدارس السعودية إن كانوا سعوديين أو غير سعوديين.





أولا - الصف الأول الابتدائي - طلاب سعوديون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم بمن أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر في بداية العام الدراسي والموافق 11 محرم 1442 ويوافق 30 اغسطس 2020 – بدأ تسجيلهم بتاريخ 24/ جمادى أولى 1441هـ الموافق19 يناير 2020مـ وحتى تاريخ 17 محرم 1442هـ الموافق05 سبتمبر 2020مـ.





ثانيا: تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي - طلاب سعوديون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوما في بداية العام الدراسي والموافق 11 محرم 1442 – بدأ تسجيلهم بتاريخ 24 جمادى أولى 1441هـ الموافق 19 يناير 2020 مـ وحتى تاريخ 17 محرم 1442هـ الموافق 05 سبتمبر 2020مـ.





ثالثا: الأول الابتدائي - طلاب سعوديون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ 180 يوما في بداية العام الدراسي والموافق 11 محرم 1442 – يبدأ تسجيلهم بتاريخ 10 شوال 1441هـ الموافق02 يونيو 2020مـ وحتى تاريخ 17 محرم 1442هـ الموافق05 سبتمبر 2020مـ.





رابعا: الأول الابتدائي طلاب غير سعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر في بداية العام الدراسي والموافق 11 محرم 1442 – يبدأ تسجيلهم بتاريخ 16 شعبان 1441هـ الموافق09 أبريل 2020مـ وحتى تاريخ 17 محرم 1442هـ الموافق 05 سبتمبر 2020مـ.





خامسا: الأول الابتدائي طلاب غير سعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوما في بداية العام الدراسي والموافق 11 محرم 1442 – يبدأ تسجيلهم بتاريخ 16 شعبان 1441هـ الموافق09 ابريل 2020مـ وحتى تاريخ 17 محرم 1442هـ الموافق 05 سبتمبر 2020مـ.





سادسا: الأول الابتدائي طلاب غير سعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوما في بداية العام الدراسي والموافق 11 محرم 1442 – يبدأ تسجيلهم بتاريخ 10/ شوال /1441هـ الموافق02/ يونيو/2020مـ وحتى تاريخ 17/ محرم/1442هـ الموافق05/ سبتمبر/2020مـ.





سابعا: الأول الابتدائي طلاب سعوديون أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر في بداية العام الدراسي والموافق 11/ محرم/1442 – يبدأ تسجيلهم بتاريخ 27/ يوينو/1441هـ الموافق21/ فبراير/2020مـ وحتى تاريخ 03/صفر /1442هـ الموافق 20/ سبتمبر/2020مـ.





ثامنا: الأول الابتدائي - طلاب سعوديون تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوما في بداية العام الدراسي والموافق 11/ محرم/1442 – يبدأ تسجيلهم بتاريخ 27/ يوينو /1441هـ الموافق21/ فبراير/2020مـ وحتى تاريخ 03/ صفر/1442هـ الموافق20/ سبتمبر/2020مـ.





تاسعا: الأول الابتدائي - طلاب سعوديون تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانون يوما في بداية العام الدراسي والموافق 11/ محرم/1442 – يبدأ تسجيلهم بتاريخ 10/ شوال/1441هـ الموافق02/ يونيو/2020مـ وحتى تاريخ 03/ صفر/1442هـ الموافق20/ سبتمبر /2020مـ.





عاشرا: الأول الابتدائي - طلاب من جنسيات أخرى يعاملون معاملة السعوديين أكملوا ست سنوات وحتى سن الحادية عشر وثلاثة أشهر في بداية العام الدراسي والموافق 11/ محرم/1442 – يبدأ تسجيلهم بتاريخ 27/ رجب/1441هـ الموافق22/ مارس/2020مـ وحتى تاريخ 03/ صفر/1442هـ الموافق20/ سبتمبر/2020مـ.





حادي عشر: الأول الابتدائي - طلاب من جنسيات أخرى يعاملون معاملة السعوديين وتقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوما في بداية العام الدراسي والموافق 11/ محرم/1442 – يبدأ تسجيلهم بتاريخ 27/ رجب/1441هـ الموافق22/ مارس/2020مـ وحتى تاريخ 03/ صفر/1442هـ الموافق20/ سبتمبر/2020مـ.





ثاني عشر: الأول الابتدائي - طلاب من جنسيات أخرى يعاملون معاملة السعوديين وتقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانون يومًا في بداية العام الدراسي والموافق 11/ محرم/1442 – يبدأ تسجيلهم بتاريخ 10/ شوال/1441هـ الموافق02/ يونيو/2020مـ وحتى تاريخ 03/صفر/1442هـ الموافق20/ سبتمبر/2020مـ.





ثالث عشر: الأول الابتدائي - طلاب غير سعوديين أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي) في بداية العام الدراسي والموافق 11/ محرم/1442 – يبدأ تسجيلهم بتاريخ 16/ شعبان/1441هـ الموافق09/ ابريل/2020مـ وحتى تاريخ 03/ صفر/1442هـ الموافق20/ سبتمبر /2020مـ.





رابع عشر: الأول الابتدائي طلاب غير سعوديين وتقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يومًا (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي) في بداية العام الدراسي والموافق 11/ محرم/1442 – يبدأ تسجيلهم بتاريخ 16/ اغسطس/1441هـ الموافق09/ أبريل/2020مـ وحتى تاريخ 03/ صفر/1442هـ الموافق20/ سبتمبر/2020مـ.





خامس عشر: الأول الابتدائي - طلاب غير سعوديين وتقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يومًا (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي) في بداية العام الدراسي والموافق 11/محرم/1442 – يبدأ تسجيلهم بتاريخ 10/ شوال/1441هـ الموافق02/ يونيو/2020مـ وحتى تاريخ 03/ صفر/1442هـ الموافق 20/ سبتمبر/2020مـ.





سادس عشر: الأول الابتدائي - طلاب غير سعوديين أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص) في بداية العام الدراسي والموافق 11/ محرم/1442 – يبدأ تسجيلهم بتاريخ 05/ رمضان /1441هـ الموافق28/ ابريل/2020مـ وحتى تاريخ 03/ صفر/1442هـ الموافق20/ سبتمبر/2020مـ.





سابع عشر: الأول الابتدائي - طلاب غير سعوديين وتقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يومًا (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص) في بداية العام الدراسي والموافق 11/ محرم/1442 – يبدأ تسجيلهم بتاريخ 05/ رمضان/1441هـ الموافق28/ ابريل/2020مـ وحتى تاريخ 03/ صفر/1442هـ الموافق20/ سبتمبر/2020مـ.





ثامن عشر: الأول الابتدائي - طلاب غير سعوديين وتقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانون يومًا (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص) في بداية العام الدراسي والموافق 11/ محرم/1442 – يبدأ تسجيلهم بتاريخ 10/ شوال/1441هـ الموافق02/ يونيو/2020مـ وحتى تاريخ 03/ صفر/1442هـ الموافق20/ سبتمبر/2020مـ.







