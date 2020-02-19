AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئيس الروسي يضع الزهور أمام النصب التذكاري لـ أناتولي سوبتشاك.. فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:52 م
الرئيس الروسي يضع
الرئيس الروسي يضع الزهور عند النصب التذكاري لـ أناتولي سوبتش
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات لمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،  في فعالية تكريم ذكرى أناتولي سوبتشاك، بمناسبة مرور 20 عاما على وفاته في بطرسبورغ اليوم.


وقام بوتين بوضع باقة من الزهور عند النصب التذكاري لأول عمدة لمدينة بطرسبورغ. وبعد ذلك شارك محافظ مدينة بطرسبورغ الحالي ألكسندر بيغلوف في التكريم.


وكذلك شارك نائب رئيس إدارة الكرملين دميتري كوزاك، ورئيس هيئة الرقابة والتفتيش الروسية أليكسي كودرين، ورئيس مصرف "سبيربنك" غيرمان غريف.


تم انتخاب أناتولي سوبتشاك، لمنصب العمدة في صيف عام 1991، وبقي فيه 4 سنوات.


توفي سوبتشاك عام 2000 بنوبة قلبية حادة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري

محافظ البحر الأحمر يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بمقابر الشهداء بالغردقة

الرئيس الروسي يغني في حفل خيري ..فيديو

نتنياهو يشكر بوتين بسبب مهربة مخدرات

ترشيحاتنا

عاجل.. إقلاع أول رحلة جوية من دمشق لـ حلب بعد انقطاع 8 سنوات

مش للشرب بس.. احصلي على بشرة رائعة بـ فنجان قهوة

ميدو يقف في صف اتحاد الكرة ضد الأهلي والزمالك

دعاء المطر الغزير .. 13 كلمة أوصى النبي بترديدها للنجاة من السيول

وصل إلى حالة نفسية سيئة.. تفاصيل وفاة إعلامي شهير

سألنا الجماهير : هل تؤيد رحيل صالح جمعة عن الأهلي؟ .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتنين في واحد .. علاج شهير للكوليسترول يحمي من سرطان المبيض

مش للشرب بس.. احصلي على بشرة رائعة بـ فنجان قهوة

قصة تخصيص أول رقم هاتف للطوارئ في العالم؟.. تفاصيل مثيرة