الرئيس الروسي يضع الزهور أمام النصب التذكاري لـ أناتولي سوبتشاك.. فيديو

في بطرسبورغ اليوم





وقام بوتين بوضع باقة من الزهور عند النصب التذكاري لأول عمدة لمدينة بطرسبورغ. وبعد ذلك شارك محافظ مدينة بطرسبورغ الحالي ألكسندر بيغلوف في التكريم.









وكذلك شارك نائب رئيس إدارة الكرملين دميتري كوزاك، ورئيس هيئة الرقابة والتفتيش الروسية أليكسي كودرين، ورئيس مصرف "سبيربنك" غيرمان غريف.









تم انتخاب أناتولي سوبتشاك، لمنصب العمدة في صيف عام 1991، وبقي فيه 4 سنوات.









توفي سوبتشاك عام 2000 بنوبة قلبية حادة.