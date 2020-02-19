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رياضة

فريدة درويش تحصد ذهبية البطولة العربية للرماية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 05:00 م
البطولة العربية للرماية
البطولة العربية للرماية
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يسرى غازى
نجحت فريدة درويش لاعبة منتخب مصر الوطنى للرماية فى حصد الميدالية الذهبية البندقية 10 متر وذلك فى إطار منافسات البطولة العربية المقامة حاليا فى مصر بمشاركة العديد من نجوم اللعبة فى الوطن العربي.


كما حقق اللاعب عمر منصور الميدالية البرونزية فى منافسات البندقية 10متر هواء الناشئين وحصد المركز الأول فرق الناشئين.

وحرص حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى للرماية ومعه أحد مسئولى الاتحاد الدولى على حضور انطلاق المنافسات لمتابعة اللاعبين.

ومن المقرر أن تقام بطولة التارجت سبرنت على مدار يومى السبت والأحد المقبلين بمشاركة مجموعة من اللاعبين واللاعبات من مصر.


ويشارك ضمن منافسات البطولة 400 رامى ورامية من 15 دولة جاءت على النحو التالي: تونس والمغرب والجزائر وسوريا واليمن والكويت ولبنان والامارات والكويت والبحرين والعراق وسلطنة عمان إضافة إلى مصر.

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