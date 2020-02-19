مدافع صن داونز لـ صدى البلد: أصابني الرعب بعد القرعة.. أخشى مواجهة الأهلي بدون مورينا.. ووائل جمعة مثلي الأعلى

يعد فريق " صن دوانز " الجنوب إفريقي واحدًا من أقوى الفرق الإفريقية داخل القارة والذي توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2016 على حساب نادي الزمالك وذلك بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-1 بمجموع المباراتين، كما فاز على النادي الأهلي العام الماضي وألحق به هزيمة بخماسية ثقيلة جعلته يودع البطولة من دور ربع النهائي.
وأسفرت قرعة دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة النادي الأهلي لفريق صن داونز الجنوب إفريقي ، على أن تقام مباراة الذهاب يوم 29 من الشهر الجاري ويقام لقاء الإياب يوم 7 مارس من الشهر القادم.
ويحاور صدى البلد أنيللي نجونجا مدافع فريق صن داونز الجنوب إفريقي للحديث عن المباراة ورد فعلهم عقب مواجهة النادي الأهلي مرة أخرى وأسباب قلة تتويج فريق صن داونز ببطولة دوري أبطال أفريقيا... وذلك من خلال السطور التالية:.
• ما رد فعلك بعد ملاقاة النادي الأهلي مجددا في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا؟
- أصابني الرعب بعد الوقوع في القرعة أمام النادي الأهلي مرة أخرى حيث تذكرت الموسم الماضي حينما صعدنا على حسابه لدور نصف النهائي، أعتقد ان المباراة ستصبح مثيرة لرغبة النادي الأهلي في تعويض الخماسية التي ألحقناها بهم الموسم الماضي.
• هل من الممكن تكرار الخماسية مرة أخرى؟
- بالتأكيد، لكن لن تتم بشكل سهل مثلما حدث الموسم الماضي لكن الأهلي يعلم أن فريقنا على أرضه ووسط جمهوره أقوى من أي فريق داخل القارة ولا أحد يستطيع هزيمتنا على ملعبنا.
• أيهما كانت مواجهته أسهل النادي الأهلي أم الزمالك؟
- لا يوجد فريق سهل ، وكل مباراة حسب طبيعتها، لكن أعتقد أن مواجهة الزمالك كانت أسهل حيث تغلبنا عليهم في ثلاث مباريات في نفس البطولة وتوجنا بالبطولة في النهاية لأول مرة في تاريخنا وكان إحساسا رائعا.
• من أصعب مهاجم واجهته في الخط الأمامي للنادي الأهلي؟
- كل لاعبي الأهلي جيدون للغاية، لذلك لا أستطيع قول اسم واحد فقط منهم فالنادي الأهلي يمتلك أقوى هجوم في البطولة حاليا.
• هل من الممكن أن تؤثر إصابة مورينا علي الفريق؟
- بالطبع ستؤثر ، حيث أخشى مواجهة الأهلي بدونه لأنه يمتلك سرعات هائلة وحلولا قوية يستطيع من خلالها أن يساعد الفريق بشكل عام وليس الخط الهجومي فقط.
• لماذا توج فريق صن داونز ببطولة دوري أبطال إفريقيا مرة واحدة فقط ؟
- من الصعب جدا الفوز بهذه البطولة حيث يوجد بها الكثير من الفرق الرائعة. كما أن هذه البطولة صعبة على فرق جنوب أفريقيا لأنهم لم يأخذوا البطولة بجدية لكن الآن صن داونز يستمتع باللعب بها ويتواجد بالبطولة كل موسم.
• من مثلك الأعلى في قارة أفريقيا؟
- مثلي الأعلى وائل جمعة حيث تعجبني طريقة لعبه بشكل كبير، وكنت أحب أبوتريكة ، لكن الآن أعشق محمد صلاح وساديو ماني.
• من وجهة نظرك من المرشح الأول للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام؟
- أعتقد الترجي حيث يمتلكون لاعبين جيدين للغاية وهو أقرب فريق ويستطيع الدفاع عن لقبه.