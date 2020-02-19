مدافع صن داونز لـ صدى البلد: أصابني الرعب بعد القرعة.. أخشى مواجهة الأهلي بدون مورينا.. ووائل جمعة مثلي الأعلى

يعد فريق " صن دوانز " الجنوب إفريقي واحدًا من أقوى الفرق الإفريقية داخل القارة والذي توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2016 على حساب نادي الزمالك وذلك بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-1 بمجموع المباراتين، كما فاز على النادي الأهلي العام الماضي وألحق به هزيمة بخماسية ثقيلة جعلته يودع البطولة من دور ربع النهائي.









وأسفرت قرعة دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة النادي الأهلي لفريق صن داونز الجنوب إفريقي ، على أن تقام مباراة الذهاب يوم 29 من الشهر الجاري ويقام لقاء الإياب يوم 7 مارس من الشهر القادم.









ويحاور صدى البلد أنيللي نجونجا مدافع فريق صن داونز الجنوب إفريقي للحديث عن المباراة ورد فعلهم عقب مواجهة النادي الأهلي مرة أخرى وأسباب قلة تتويج فريق صن داونز ببطولة دوري أبطال أفريقيا... وذلك من خلال السطور التالية:.



