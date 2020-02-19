بروتوكول تعاون لتشغيل 75 بئراً بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد

وقع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب وزير الري والموارد المائية، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون لتطوير منظومة الآبار الجوفية من خلال التحول من التشغيل بالسولار إلى التشغيل بالطاقة الشمسية لعدد 75 بئرًا بهدف المحافظة على الخزانات الجوفية.

وقال محافظ الوادي الجديد، إن هذا البروتوكول يساهم في الحفاظ على مخزون الخزان الجوفي ورفع الإنتاجية الزراعية بمحافظة الوادي الجديد، ما يساعد في دعم صغار المزارعين والمنتفعين.

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وكانت مصلحة المياه الجوفية والري بمحافظة الوادي الجديد، أعلنت مؤخرا، عن طرح مشروعات بـتكلفة 285 مليون جنيه تشمل تشغيل إبار بالطاقة الشمسية وحفر آبار استعواضية حيث أكد المهندس منصور إبراهيم، وكيل وزارة الري والموارد المائية بالمحافظة، طرح مشروع حفر 20 بئرًا جوفيًا استعواضيًا في 3 مراكز إدارية بالمحافظة بتكلفة نحو 55 مليون جنيه، بواقع 8 آبار جوفية في الخارجة وقراها، و8 آبار جوفية في مركز الداخلة و4 آبار في مركز الفرافرة.

وأوضح أن مدة تنفيذ المشروع هي 24 شهرا، من بدء التنفيذ الفعلي، بالإضافة إلى الإعداد لتنفيذ مشروع يستهدف تركيب مواسير بلاستيكية للآبار الزراعية بهدف تقليل الفاقد من مياه الري سواء بالبخر أو بالتسرب عبر قنوات الري العادية.