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أخبار العالم

خامنئي: 100 مليار دولار ذهبت إلى 5 أشخاص خلال رئاسة ترامب

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:36 م
صدى البلد
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حسام رضوان
غرد الحساب الرسمي للمرشد الإيراني على خامنئي على "تويتر" بشأن اتهامات بالفساد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظامه.

وقال خامنئي:"إخواني وأخواتي، أنا أصر على أن تمنحوا اهتمامكم، اليوم، الولايات المتحدة تخلق صورة زائفة وكأنها تقف على قدميها".

وأضاف:"والحقيقة هي أن الولايات المتحدة لديها ديون تبلغ 22 مليار دولار ، وهي واحدة من أكبر الديون في العالم اليوم ، والفجوة بين الطبقات الاجتماعية أكبر من أي وقت مضى".

وتابع:"هذه ليست كلماتي ، لكنها كلمات أحد أعضاء الهيئة الحاكمة الأمريكية. يقول إنه تم إضافة أكثر من 100 مليار دولار إلى ثروة أغنى 5 أشخاص في الولايات المتحدة خلال 3 سنوات من رئاسة ترامب".

وواصل:"3 منهم يملكون ثروات تساوي نصف ما يملكه سكان الولايات المتحدة. انظر إلى هذه الفجوة الاجتماعية".

وتجاهل المرشد الإيراني، خلال تغريده عن ترامب، الاتهامات بفساد الطبقة المتشددة الحاكمة في إيران  والتي تسببت في عدة موجهات من التظاهرات التي تطالب برحيل الملالي خلال السنوات الأخيرة.
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