خامنئي: 100 مليار دولار ذهبت إلى 5 أشخاص خلال رئاسة ترامب

غرد الحساب الرسمي للمرشد الإيراني على خامنئي على "تويتر" بشأن اتهامات بالفساد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظامه.





وقال خامنئي:"إخواني وأخواتي، أنا أصر على أن تمنحوا اهتمامكم، اليوم، الولايات المتحدة تخلق صورة زائفة وكأنها تقف على قدميها".





وأضاف:"والحقيقة هي أن الولايات المتحدة لديها ديون تبلغ 22 مليار دولار ، وهي واحدة من أكبر الديون في العالم اليوم ، والفجوة بين الطبقات الاجتماعية أكبر من أي وقت مضى".





وتابع:"هذه ليست كلماتي ، لكنها كلمات أحد أعضاء الهيئة الحاكمة الأمريكية. يقول إنه تم إضافة أكثر من 100 مليار دولار إلى ثروة أغنى 5 أشخاص في الولايات المتحدة خلال 3 سنوات من رئاسة ترامب".





وواصل:"3 منهم يملكون ثروات تساوي نصف ما يملكه سكان الولايات المتحدة. انظر إلى هذه الفجوة الاجتماعية".



