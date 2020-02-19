بحضور محافظي السويس والغربية.. تعرف على أجندة محلية البرلمان غدًا

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 3 اجتماعات غدا الخميس، بحضور اللواء عبد المجيد أحمد، محافظ السويس، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب السويس والغربية بشأن أزمات المحافظتين.

يناقش الاجتماع الأول:

1. طلب الإحاطة المقدم النائب عبد الحميد كمال، بشأن تعثر مشروعات التنمية بمحافظة السويس، وعدم الانتهاء من المخطط العام والتفصيلي للمحافظة فضلًا عن إغلاق الشوارع الرئيسية بمدينة بور توفيق، والتكدس المروري للسيارات بالشوارع نتيجة عدم استخدام الجراجات الموجودة أسفل العقارات، وانتشار ظاهرة الأسواق العشوائية وغلق الشوارع، وتدني مستوي النظافة العامة والتجميل، وعدم وجود شواطئ شعبية وانتشار ظاهرة التعديات على أراضي الدولة بمنطقة الكورنيش، وعدم الإعلان عن موازنة صندوق التنمية المحلية والمشروعات الممولة منه، وعدم الاستفادة من مراكز التدريب التابعة لمديريات الخدمات.

2. طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة نانسي نصير، بشأن إعادة تخصيص أرض نادي السويس للرياضيات البحرية بحي عتاقة لتصبح شاطئًا عامًا لأبناء السويس.

3. إعادة تخصيص الأرض المخصصة لجمعية حماية الأطفال والمحلات المحيطة بسور الجمعية بمحافظة السويس.

4. التفاوت الكبير في تسعير مياه الشرب بين مواطني محافظة السويس.

5. انتشار الباعة الجائلين والبلطجة بجميع الشوارع التجارية داخل محافظة السويس، على الرغم من بناء عدة أسواق وتجهيزها منذ عدة سنوات إلا أنها لم تستغل حتى الآن.

الاجتماع الثاني:

وتستقبل اللجنة في اجتماعها الثاني، الذي يعقد ظهر اليوم، طارق راشد محرم محافظ الغربية لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المحافظة كالآتي:

1. طلبا الإحاطة المقدمان من النائب فؤاد حسب الله، بشأن إلغاء قرار وزير الموارد المائية والري رقم 280 لسنة 2018، قرارين محافظ الغربية رقمي 160 لسنة 2016، 294 لسنة 2018، وذلك لمنعهم التصريح بهدم وإعادة بناء المنازل المقامة على أراضي أملاك الدولة التي قام المواطنون ببنائها منذ سنوات بعيدة إلا بعد سداد كامل الثمن، وذلك بالرغم من تقدمهم بطلبات لتقنين أوضاعهم والموافقة عليها بسداد أقساط على عشرين سنة، وذلك لاحتياج هؤلاء المواطنين لهدم وإعادة بناء منازلهم نظرًا لتهالكها.

2. طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد خليفة، بشأن خطة تطوير مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية والجدول الزمنى المحدد للانتهاء من أعمال الرصف ومدى مطابقته للكود المصري والموازنة المقررة لذلك ومصدرها فضلًا عن ضرورة تطوير الأسواق العشوائية بالمدينة للقضاء على انتشار الباعة الجائلين.

3. تهالك مرفق النقل العام بمدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية – وعدم تطويره بالرغم من خدمته لثلاث محافظات (الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ).

4. تأخر الشركة المسند لها تنفيذ مشروعات التطوير الحضاري بمدينتي طنطا والمحلة – محافظة الغربية والمعتمد لها مبلغ 411 مليون جنيه من صندوق تطوير المناطق العشوائية عن تنفيذ الأعمال، فضلًا عن ارتفاع قيمة تنفيذ المشروعات ونسبة مصروفات الاشراف.



الاجتماع الثالث:

تواصل اللجنة اجتماعها مع محافظ الغربية، في اجتماع آخر عصر الخميس، لمناقشة الطلبات الآتية:

1. طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد المنعم شهاب، بشأن رصف وإعادة الشيء لأصله بالطرق الآتية: جمال عبد الناصر، ومستشفى الشرطة بقرية محلة مرحوم لخدمة المطار الحربي بالقرية، شوبر – ميت السودان، طنطا – فيشا سليم، توكدا بعزبة شعبان، طنطا – شوبر، استاد طنطا – خرسيت، طنطا – كفر الشيخ سليم، وذلك نظرًا لتهالك الطرق سالفة الذكر، فضلًا عن استكمال رصف طريق طنطا – كفر الحما.

2. طلبات الإحاطة المقدمة من السيد النائب سعيد طعيمة، بشأن عدم تطبيق محافظة الغربية لمنظومة جمع القمامة من المنازل، مما أدى إلى انتشارها بالشوارع وتأثيرها على الصحة العامة، وذلك بالرغم من تحصيل المحافظة الرسوم المقررة نظير القيام بذلك.

3. قيام رؤساء أحياء مدينة طنطا – محافظة الغربية بفرض عقود نظافة على أصحاب المحلات ومؤسسات القطاع الخاص بطريقة عشوائية وإجبارهم بالتوقيع عليها رغم سدادهم رسوم النظافة المقررة على فواتير الكهرباء مما يعد ازدواج في التحصيل، فضلًا عن القرارات المفاجئة التي تصدر عنهم وترهق المواطنين.

4. إلغاء قرار محافظ الغربية رقم 84 لسنة 2019، وذلك لمخالفته لبعض أحكام القانون رقم 222 لسنه 1955، بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.