أبطال أوروبا .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين توتنهام ولايبزيج والأفضلية للألمان

ونجح لايبزيج الألماني في فرض سيطرته طوال المباراة على كتيبة مورينيو ووصلت نسبة الاستحواذ إلى 63% لصالح الضيوف

ويسعى توتنهام في المباراة، لتحقيق نتيجة إيجابية، تضمن له التأهل إلى الدور المقبل، قبل موقعة الإياب، من أجل تكرار مشواره في البطولة العام الماضي، بوصوله إلى المباراة النهائية التي خسرها أمام ليفربول 0-2، في العاصمة الإسبانية "مدريد".





وجاءت تشكيلة توتنهام الرسمية:

هوجو لوريس

دافيس - آلديرفيريلد - سانشيز - أورييه

جيدسون - وينكس

ديلي ألي - لو سيلسو - بيرجوين

مورا



