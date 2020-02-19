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رياضة

أبطال أوروبا .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين توتنهام ولايبزيج والأفضلية للألمان

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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أحمد هاني
فرض فريق لايبزيج التعادل بالشوط الأول أمام مضيفه توتنهام بالتعادل دون أهداف، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على أرضية ملعب "توتنهام هوتسبير".

ونجح لايبزيج الألماني في فرض سيطرته طوال المباراة على كتيبة مورينيو ووصلت نسبة الاستحواذ إلى 63% لصالح الضيوف

ويسعى توتنهام في المباراة، لتحقيق نتيجة إيجابية، تضمن له التأهل إلى الدور المقبل، قبل موقعة الإياب، من أجل تكرار مشواره في البطولة العام الماضي، بوصوله إلى المباراة النهائية التي خسرها أمام ليفربول 0-2، في العاصمة الإسبانية "مدريد".

وجاءت تشكيلة توتنهام الرسمية:


هوجو لوريس


دافيس - آلديرفيريلد - سانشيز - أورييه 


جيدسون - وينكس


ديلي ألي - لو سيلسو - بيرجوين


مورا


في المقابل، يسعى المدرب يوليان ناجلزمان، قائد كتيبة لايبزيج، في تحقيق مفاجأة، بالفوز على توتنهام، أملًا في الحفاظ على حظوظه بعد تأهل الفريق الألماني للأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه.
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