AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير أوروبي مطلوب للتحقيق بسبب داعش.. فما قصته؟

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:55 م
وزير الخارجية بيكا
وزير الخارجية بيكا هافيستو
Advertisements
محمد علي
أعلنت اللجنة الدستورية الفنلندية، أنها طالبت المدعي العام بالتحقيق في مدى شرعية مسعى وزير الخارجية بيكا هافيستو، لنقل أطفال داعشيات فنلنديات من مخيم الهول في سوريا، إلى فنلندا، وفق ماذكرت وسائل اعلام دولية.


وقالت حكومة يسار الوسط في ديسمبر إنها ستسعى لجلب أطفال أمهات فنلنديات سافرن إلى سوريا للانضمام لتنظيم "داعش" وهن محتجزات الآن في مخيم الهول للنازحين الذي يسيطر عليه الأكراد في شمال شرقي سوريا.


لكن قبل ذلك كان هافيستو، قد سعى لجلب أكثر من 30 من هؤلاء الأطفال لكنه واجه انتقادات من المعارضة ومن حزب الوسط الحليف في الائتلاف الحاكم الذي يضم خمسة أحزاب.


ومع تدهور الأوضاع في مخيم الهول للاجئين في ديسمبر، ذكرت وسائل إعلام أن هافيستو نفد صبره على أحد المسؤولين في الوزارة ونقله، بعد معارضته خطة هافيستو لإعادة الأطفال بشكل عاجل ودون قرار رسمي من الحكومة بهذا الخصوص.


وطلبت اللجنة الدستورية في البرلمان من المدعي العام التحقيق في ما إذا كان هافيستو قد تجاوز صلاحياته بمحاولته نقل المدير إلى عمل آخر.


وقد يضطر هافيستو لتقديم استقالته إذا اعتبر المدعي العام أنه تجاوز صلاحياته ما قد يزعزع استقرار الائتلاف الحاكم في البلاد.


Advertisements

ترشيحاتنا

منى الشاذلي ترقص على بنت الجيران

موعد رمضان 2020 .. تعرف على بداية الشهر المبارك.. فلكيا

عاجل .. مرتضى منصور يعتذر عن حضور مباراة الزمالك والأهلي فى السوبر المصري

على هامش السوبر .. الأهلي يتعادل مع الزمالك 3-3 فى مباراة استعراضية

موقف إنساني من لاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر غدا .. شاهد

سألنا الجماهير : هل تؤيد رحيل صالح جمعة عن الأهلي؟ .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت... زوجة محمد زيدان تتألق فى حفل عيد ميلادها

بـ حذاء غريب.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

10 صور من تعادل قدامى الزمالك والأهلي 3-3 على هامش السوبر.. شاهد