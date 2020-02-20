بفستان قصير.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة عصرية

حرصت الفنانة لقاء الخميسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة لها.
تألقت لقاء الخميسي فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل اعلى الركبة و تميز التصميم برسومات جذابة و ملونة، كما اتسم باكمامه الغير تقليدية.
واكملت لقاء الخميسي إطلالتها ببعض الاكسسوارات العصرية، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.
اما من الناحية الجمالية أعتمدت لقاء الخميسي على تسريحة شعر بسيطة، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الالوان الترابية.