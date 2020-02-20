بفستان قصير.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة عصرية

تألقت

لقاء الخميسي

فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل اعلى الركبة و تميز التصميم برسومات جذابة و ملونة، كما اتسم باكمامه الغير تقليدية.