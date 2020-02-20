إكرامي: علمت بقرار شريف بالرحيل عن الأهلي عبر تويتر ..فيديو

أكد إكرامى حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق، أنه لم يكن يعلم مطلقًا بقرار شريف إكرامي حارس الأهلي بالرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري.





وأضاف "إكرامي"، في تصريحات لـ قناة "أون سبورت"، أنه فوجئ بقرار نجله على "تويتر"، حيث حاول عقب ذلك الاتصال به ولكن شريف رفض الحديث في الأمر تمامًا.





وتابع أنه حزين للغاية على رحيل شريف عن الفريق ولكنه يمتلك أسبابًا قوية دفعته لذلك، موضحًا أن شريف وُلد وتربى داخل جدران الأهلي لذلك من الصعب رؤيته يرحل عن الفريق.





وأعلن شريف إكرامي عن قراره بالرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم، حيث أكد أنه يرغب في المشاركة بشكل أساسي حتى يستعيد مستواه وهو ما لم يتحقق داخل المارد الأحمر.







