شريف مدكور يداعب طاقم عمل البرنامج بمقلب.. فيديو

شارك الإعلامي شريف مدكور جمهوره بفيديو جديد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وذلك من كواليس برنامجه شارع شريف.





وظهر شريف مدكور بالفيديو من كواليس برنامجه شارع شريف وهو يقوم بمقلب مع إحدي السيدات من طاقم عمل برنامجه والذي يذاع على قناة الحياة.







ولقي الفيديو ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "عسل والله ربنا يسعد قلبك وأيامك" و "انت عسل ربنا يحفظك" و "ربنا يسعد ايامك".





برنامج شارع شريف هو برنامج ترفيهي واجتماعي وطبخ ويقوم على مناقشة العديد من القضايا ويهتم بالأساس بالشباب والمرأة وتصميم البرنامج على شكل الشوارع الحقيقة وكل حلقة تقدم في البرنامج لها طابع خاص مختلف ومنفصل تماما عن ما قبلها او بعدها.