ترامب يعين مديرا جديدا للاستخبارات الوطنية.. تعرف عليه

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، تعيين سفير بلاده لدى ألمانيا ريتشارد جرينيل، مديرًا للاستخبارات الوطنية بالإنابة.





وقال "ترامب"، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "يسرني أن أعلن أن سفيرنا الذي يحظى باحترام كبير في ألمانيا، ريتشارد جرينيل، سيصبح قائما بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية".





وأضاف "لقد مثل ريك بلدنا بشكل جيد للغاية وأتطلع إلى العمل معه. أود أن أشكر جو ماجوير.. على العمل الرائع الذي قام به. ونتطلع إلى العمل معه عن كثب، ربما في وظيفة أخرى داخل الإدارة!".





وفي وقت سابق، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن جرينيل يعتبره الكثيرون من الموالين الصريحين لترامب، الذين سيشرفون على وكالة الاستخبارات الوطنية التي ينظر إليها البيت الأبيض بتشكك.





وهو من السفراء الذين قضوا أطول مدة كمتحدث رسمي للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، كما عمل كمتحدث باسم الأمن القومي لميت رومني في حملته لعام 2012 لرئاسة الولايات المتحدة.



