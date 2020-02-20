الصحة العالمية تؤكد: مصر خالية من الكورونا.. والفخفاخ يقدم تشكيلته الوزارية لرئيس تونس.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

البنتاجون: احتجزنا 7 شحنات من الأسلحة الإيرانية المرسلة إلى الحوثيين.. حتى الآن

رئيس الوزراء العراقي المكلف يعلن تشكيل الحكومة ويدعو لمنحها الثقة

موسكو ترفض إعلانا يطالب بوقف إطلاق النار في سوريا

وفاة إيرانيين إثر إصابتهما بكورونا





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وأبرزت صحيفة "الوطن" تصريحات جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بأن مصر خاليه من كورونا بعد سلبية تحليل الأجنبي المصاب، ولكن الحالة تظل تحت العزل بالحجر الصحي، مضيفً: "أصبحت مصر خالية من كورونا بعد سلبية تحليل الشخص المصاب بكورونا"، مؤكدا أن الفيروس لا ينتقل بالطعام المطهي جيدا وبمجرد طهيه يكون آمنا.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الأنباء" بأن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت أنها "احتجزت حتى الآن 7 شحنات من الأسلحة الإيرانية المرسلة إلى الحوثيين"، مضيفة أن الحوثيين استخدموا الأسلحة الإيرانية المهربة لشن هجمات إرهابية.





وقالت "القبس" إن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، أعلن انتهى من تشكيل حكومة "مستقلة"، داعيا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على منحها الثقة، حيث قال: ""إذا فازت الحكومة بالثقة، فإن أول إجراء لها سيكون التحقيق في قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للعدالة"، كما وعد بإجراء "انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدا عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية".





وأفادت "الجريدة" بأن ؤئيس الحكومة التونسي المكلف إلياس الفخفاخ قدم رسميا تشكيلة حكومته للرئيس قيس سعيد، قائلًا إن حكومته "منفتحة على كامل الطيف السياسي" وتضم قيادات حزبية وشخصيات مستقلة.





وأسند الفخفاخ وزارات السيادة إلى شخصيات مستقلة وهم القاضية ثريا الجريبي العدل والمستشار القانوني في رئاسة الجمهورية هشام المشيشي الداخلية وعماد الحزقي الدفاع وسفير تونس السابق بسلطنة عمان نور الدين الريّ الخارجية.





وذكرت "الأنباء" أن روسيا، رفضت أن يتبنى مجلس الأمن الدولي إعلانا يطالب بوقف العمليات القتالية واحترام القانون الإنساني الدولي في شمال غرب سوريا، بناء على اقتراح فرنسا.





وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيير، إثر اجتماع مغلق للمجلس تخلله توتر حاد، إن روسيا "قالت لا"، فيما قال نظيره البلجيكي مارك دو بوتسفيرف، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس: "ليس هناك إعلان، لم يكن ذلك ممكنا".





دوليًا، قالت "الراي" إن إيران أعلنت وفاة شخصين إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد بمدينة قم في جنوب العاصمة طهران، بعد ساعات قليلة من الاعلان عن تسجيل أول حالتي اصابة بالفيروس في البلاد.







