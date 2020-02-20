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وائل الدسوقي: الشركات الناشئة والمشروعات المبتكرة أساس ريادة الأعمال.. فيديو

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:32 ص
الدكتور وائل الدسوقى
الدكتور وائل الدسوقى
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شيرين عادل
قال الدكتور وائل الدسوقى، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم، إن مفهوم ريادة الأعمال يتلخص بإنشاء شركات ناشئة، ومشروعات مبتكرة.

وأوضح  وائل الدسوقى، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر فضائية قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، أن أهمية إنشاء مراكز للتبادل المعلوماتي بين الدول هو وجود دافع الابتكار لدى هذه الجهات.

 وأشار مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم، إلى أن مفهوم ريادة الأعمال ليس بالضرورة أن يتضمنه شركات متعددة ولكن الأهم أن تعتمد ولو على جزء بسيط من الجانب التكنولوجى .

ولفت وائل الدسوقى ، إلى أن ريادة الأعمال فى الأسواق تشمل بدورها أيضًا تغيير فى السوق المستخدم، الأدوات المستخدمة فى التكنولوجيا .

وتابع مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم، أن مصر شهدت خلال آخر 10 سنوات ظهور رواد أعمال من فئات شبابية ظهرت على الساحة وبإمكانيات بسيطة مبتكرة استطاعوا تحقيق طفرات فى مجال ريادة الأعمال.
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