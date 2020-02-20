مباريات الدوري الأوروبي.. أرسنال ضيفا على أوليمبياكوس في غياب كوكا.. وإنتر ميلان يواجه لودوجوريتس

لودوجوريتس رازجراد X إنتر ميلان

ويحل إنتر ميلان ضيفًا على لودوجوريتس رازجراد البلغاري، في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب " لودوجوريتس أرينا".





ويدخل إنتر ميلان المباراة باحثًا عن الفوز، من أجل مصالحة جماهيره، بعدما خسر أخر مباراتين أمام نابولي ولاتسيو في كأس إيطاليا والدوري الإيطالي على الترتيب، إلى جانب تنازله عن صدارة الكالتشيو ومركز الوصيف لصالح يوفنتوس ولاتسيو.





كلوب بروج X مانشستر يونايتد

وفي نفس التوقيت، يستضيف فريق كلوب بروج البلجيكي نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، على ملعب "جان برايدال".