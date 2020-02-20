AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مباريات الدوري الأوروبي.. أرسنال ضيفا على أوليمبياكوس في غياب كوكا.. وإنتر ميلان يواجه لودوجوريتس

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:45 ص
آرسنال
آرسنال
Advertisements
إسراء أشرف
تقام اليوم، الخميس، عدد من المواجهات النارية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، أبرزها أرسنال الإنجليزي وأوليمبياكوس اليوناني الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري أحمد حسن "كوكا"، وإنتر ميلان الإيطالي يواجه لودوجوريتس رازجراد البلغاري.

لودوجوريتس رازجراد X إنتر ميلان
ويحل إنتر ميلان ضيفًا على لودوجوريتس رازجراد البلغاري، في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب "لودوجوريتس أرينا".

ويدخل إنتر ميلان المباراة باحثًا عن الفوز، من أجل مصالحة جماهيره، بعدما خسر أخر مباراتين أمام نابولي ولاتسيو في كأس إيطاليا والدوري الإيطالي على الترتيب، إلى جانب تنازله عن صدارة الكالتشيو ومركز الوصيف لصالح يوفنتوس ولاتسيو.

كلوب بروج X مانشستر يونايتد
وفي نفس التوقيت، يستضيف فريق كلوب بروج البلجيكي نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، على ملعب "جان برايدال".

ويسعى مانشستر يونايتد في المباراة، لتحقيق نتيجة إيجابية، تضمن له التأهل إلى الدور المقبل، قبل موقعة الإياب، الخميس المقبل.

أوليمبياكوس X أرسنال
في السياق ذاته، يلتقي أرسنال بنظيره أوليمبياكوس، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "كاريسكاكيس ستاديوم"، وتُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

وسيخوض أرسنال اللقاء، بمعنويات مرتفعة بعدما فاز على  نيوكاسل في مباراته الأخيرة برباعية نظيفة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسيغيب أحمد حسن "كوكا" عن المشاركة مع أوليمبياكوس، نظرًا لعدم تسجيله في القائمة الأوروبية، بعد انضمامه إلى صفوف الفريق اليوناني في يناير الماضي، قادمًا من سبورتنج براجا البرتغالي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ويلتقي اليوم أيضًا، سبورتنج لشبونة البرتغالي مع باشاك شهير التركي، وخيتافي الإسباني مع أياكس أمستردام الهولندي، وكلوج الروماني مع إشبيلية الإسباني، وشاختار دونيتسك الأوكراني مع بنفيكا البرتغالي في تمام السابعة مساءً.

أما الساعة العاشرة فستشهد مواجهات بين، وولفرهامبتون الإنجليزي وإسبانيول، وأبويل نيقوسيا القبرصي مع بازل السويسري، وروما الإيطالي مع جينت البلجيكي، وجلاسكو رينجرز الإسكتلندي مع سبورتنج براجا البرتغالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهتان متوازنتان لـ آرسنال ومانشستر يونايتد.. وواحدة سهلة لـ إنتر ميلان | تفاصيل

شاهد.. قرعة دوري أبطال أوروبا يتصدر تويتر

قائد مانشستر يونايتد يوافق على الانضمام إلى إنتر ميلان

ترشيحاتنا

شاهد.. قس يفتح خرطوم الماء في وجه المصلين داخل كنيسة أرثوذوكسية

موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

كان محبا لعمله ومخلصا له.. ابنة صلاح رشوان تبكي على الهواء ..شاهد

الغيابات شبح مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

الأهلي يتفوق على الزمالك 5-1 في تاريخ مواجهات الفريقين في السوبر

الرقية الشرعية للاطفال.. للشفاء وللرضع وتحفظهم من العين والسحر والحسد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخرج فيها عمر الشريف وملك الأردن.. فيكتوريا كوليدج.. مدرسة عريقة على أرض الإسكندرية

من بينها مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة 2020 .. تعرف على مواعيد مزادات شهر مارس .. صور

رجل يعثر على رسالة غريبة في البحر ملقاة منذ 80 عامًا.. شاهد ماذا كتب فيها