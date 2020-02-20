المهرج تيل يختتم عروضه بقصر ثقافة المنيا

اختتمت فرقة قصر ثقافة أبو قرقاص، العرض المسرحى "المهرج تيل"، وذلك فى إطار الموسم المسرحى الذى تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، العرض من تأليف جوريجورى جورين إخراج المخرج أسامة طه، ديكورات الفنان هلال الشرقاوى، أشعار الشاعر الكبير أشرف عتريس، ألحان الفنان ياسر سمير والفنان أسامة طه، ملابس رمزى توفيق وتمثيل وأداء فنانى فرقة أبو قرقاص المسرحية وضمن خطة الإدارة المركزية للشئون الفنية.



