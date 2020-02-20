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ثقافة

المهرج تيل يختتم عروضه بقصر ثقافة المنيا

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:31 ص
صدى البلد
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طارق موسى
اختتمت فرقة قصر ثقافة أبو قرقاص، العرض المسرحى "المهرج تيل"، وذلك فى إطار الموسم المسرحى الذى تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، العرض من تأليف جوريجورى جورين إخراج المخرج أسامة طه، ديكورات الفنان هلال الشرقاوى، أشعار الشاعر الكبير أشرف عتريس، ألحان الفنان ياسر سمير والفنان أسامة طه، ملابس رمزى توفيق وتمثيل وأداء فنانى فرقة أبو قرقاص المسرحية وضمن خطة الإدارة المركزية للشئون الفنية.

وتدور أحداث العرض حول نبوءة تحققت بولادة إثنين فى مدينة في أطراف أسبانيا شاءت الأقدار أن يولدا معا، "تيل المهرج" الذي حُكم عليه بالنفي إلى روما نظرًا لسخريته المستمرة من كل الأوضاع، ثم أصبح بطلًا شعبيًا محبوبًا من الجميع والملك فيليب الذى يكرهه الجميع نظرًا لطغيانه وإعدامه لكل من وشى به بدون التأكد من الحقيقة بما فيهم "كلاس الفحام" والد تيل. ويتحدث العرض بصفة عامة عن صناعة البطل الشعبى الذى يولد من التهريج والضحك والنظر بتفاؤل لكل ما حوله بعيدا عن قوى الشر وظلم الحكام.
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