محمد حجازى: بيلاروسيا لديها استعداد لتوطين التكنولوجيات الحديثة والصناعات الثقيلة.. فيديو

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق: إن العلاقات المصرية البيلاروسية شهدت تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، ويكفي أن هناك زيارتين للرؤساء خلال 7 أشهر فقط، منوهًا بأن الرئيس البيلاروسي صديق لمصر، ومقرب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا ان العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت طفرة في كافة المجالات.





وأضاف السفير محمد حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه في المجال السياسي تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين لإنشاء لجنة رفيعة المستوى للتشاور السياسي بين البلدين، إلى جانب أن رئيسان الدولتان يرعوا العلاقات اقتصاديًا وفي المجال الصناعي والعسكري.





وتابع أن بيلاروسيا لديها استعداد لتوطين التكنولوجيات الحديثة والصناعات الثقيلة في مصر، بالإضافة للعلاقات البحثية والتعليمية.





وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن بيلاروسيا معبر هام للطاقة في شرق أوروبا، وخلال الفترة الحالية مصر بوصفها مركزا للطاقة في المنطقة يمكنها تبادل المعلومات مع بيلاروسيا حول ملف الطاقة، مضيفًا أن هناك مساعي لاتفاقية تجارة حر بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تشارك فيه روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا.





وأوضح أن مصر باعتبارها عضو باتفاقية التجارة الحرة العربية والإفريقية تعتبر نافذة هامة لصادرات دول الاتحاد الأوراسي للدول الأفريقية والعربية.



